Poznajcie Państwo mecenas Ławrowską. Dowiecie się, co wylizujecie Kaczyńskiemu [FOTO]

Białostocka mecenas, walcząca, a jakże o praworządność i demokrację, ujawniła co myśli o połowie Polaków. Otóż wg. niej „polaczki” wylizują Kaczyńskiemu…

Mecenas Dorota Ławrowska z Białegostoku tak walczy z reżimem Kaczyńskiego i o niezawisłość sądów, że stała się nawet bohaterką „Gazety Wyborczej”. Teraz jednak narzeka, że stałą się „ofiarą hejtu”.

W błyskotliwy więc sposób postanowiła dać odpór nienawistnikom. Wprawa i biegłość oratora z sal sądowych na pewno pomocne były przy pisaniu tego komentarza:

„..Jak napisałam o mentalności Polaków, to wylał się na mnie hejt stulecia. No to wprost polaczki, liżecie już nie tylko odbyt, ale także jądra Jarosława zbawiciela…” – pisze mecenas niezłomna.

Nie wiemy co tam komu Ławrowska sama wylizuje, ale z pewnością zasługuje na uczynienie ja sławną. Zawsze zdumiewało nas skąd u takich ludzi jak Ławrowska, czy np. redaktorzy „Wyborczej” bierze się to durne przekonanie o tym, że są otwartymi, tolerancyjnymi, miłujący miłość i prawdę jaśnie oświeconymi.