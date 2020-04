Kolonia plus. Polska wysyła lekarzy do pomocy w USA. Szumowski zapowiada przymusowe szczepienie Polaków

Reklama / Advertisement

Polscy medycy ruszą na pomoc w walce z koronawirusem w USA. W zamian za to już zostaliśmy pochwaleni przez ambasador Żorżetę Mosbacher, która stwierdziła, iż „relacje polsko-amerykańskie są bliższe niż kiedykolwiek”.

W tym samym czasie w Polsce obserwujemy zapaść państwowej służby zdrowia. Niskie płace i przerost biurokracji wypchnął za granicę tysiące lekarzy. Na 135 tysięcy czynnych zawodowo lekarzy aż 33 tysiące przekroczyło już wiek emerytalny i mogłoby już nie pracować. Tj. blisko 1/4!

Ale kto bogatemu zabroni, możemy wysyłać lekarzy do USA, w zamian ambasador Mosbacher nas pochwali, a jak dobrze pójdzie to i Donald Trump przyjedzie do Warszawy wygłosić wzruszające przemówienie. Nikogo też nie zaskakuje deklaracja ministra Szczerskiego, że i szybkie testy na koronawirusa zakupimy w USA.

Kolejne setki lekarzy poddawanych jest kwarantannie, a co szósty zakażony w Polsce to pracownik służby zdrowia (tak źle nie było nawet we Włoszech). W szpitalu w Bytomiu lekarze byli poddani kwarantannie na sali z chorymi na COVID-19, w Toruniu zamknięto jeden z oddziałów zakaźnych przez 22 przypadki wśród personelu, w Bolesławcu zamknięto dwa oddziały i pacjenci odsyłani są do innych szpitali.

Za każdym razem słyszymy o braku środków ochronnych. To jednak nie przyczyna, a rezultat niewydolnego zarządzania służbą zdrowia przez państwo. Efekt wydawania pieniędzy na biurokrację i braku przewidywania przeszłości. Słynne nagranie, na którym medycy pokazują rozpadające się ze starości rękawice jest najlepszą ilustracją wyposażenia.

Sami medycy zaczynają mówić o tym, jak tragiczna jest sytuacja, w związku z czym pojawiają się próby ich uciszenia. Prof. Simon mówi o brakach sprzętowych, łóżek, respiratorów, które w szczycie epidemii będą skutkować tym, że „będziemy musieli wybierać, kogo leczyć, a komu dać umrzeć”.

Inni w obawie o konsekwencje zachowują anonimowość. Cytowany przez „Onet” ratownik medyczny mówi o kompletnym braku strategii i chaosie, w którym muszą działać – przez co nie wiedzą, czy przypadkiem nie łamią prawa(!). „Czy system się załamie? Boję się, że tak” – mówi krótko.

W tym czasie na lidera rankingów zaufania minister Łukasz Szumowski, bo wygląda jakby był niewyspany.

Minister Szumowski, który jeszcze w lutym zapewniał, że maseczki przed niczym nie chronią, a teraz wprowadza obowiązek ich posiadania. Minister Szumowski, który odgórnie zamyka wszystkie zakłady fryzjerskie prowadząc do bankructwa wielu z nich, ale sam codziennie udziela wywiadów w świeżo przystrzyżonej fryzurze.

Minister Szumowski, który ogłosił ostatnio, że te maseczki, co to jeszcze dwa miesiące temu nie chroniły, teraz będziemy obowiązkowo nosić aż do czasu wynalezienia szczepionki na koronawirusa.

Wynika z tego, że później będziemy mogli je zdjąć po obowiązkowym szczepieniu. Jeżeli tak, to minister zapowiada przymusową szczepionkę, której: a) jeszcze nie ma, b) nie wiadomo czy będzie i czy będzie skuteczna, c) nie wiadomo jakie wywoła skutki uboczne. Co najgorsze – większość Polaków traktuje go poważnie, nadzieja jedynie w tym, że znów zmieni zdanie.

W międzyczasie spółka zarządzana przez brata ministra, Marcina Szumowskiego, zupełnym przypadkiem dostała 22 miliony złotych dotacji. Dotacja została przyznana przez NCBiR, którego dyrektora powołuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Mało kto pamięta, że karierę w rządzie Szumowski zaczynał właśnie od tego ministerstwa, gdzie był podsekretarzem przed objęciem resortu zdrowia.