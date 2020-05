Chcą nas zupełnie rozbroić?! W TVP wyemitowano SKANDALICZNY materiał o broni czarnoprochowej

20 kwietnia w programie „Alarm!” na antenie TVP wyemitowano materiał o broni czarnoprochowej. Reportaż był tak nierzetelny, skonstruowany pod tezę i urągający jakimkolwiek zasadom dobrego dziennikarstwa, że aż warto się zastanowić: to kaczka dziennikarska, czy rząd zamierza do reszty rozbroić Naród Polski?

Broń czarnoprochowa jest w Polsce całkowicie legalna. Można ją kupić nawet w Internecie i do tej poty nikomu to nie przeszkadzało. Było tak do czasu zmanipulowanego, propagandowego materiału TVP.

Już na początku widz został zaatakowany propagandową bzdurą, jakoby „ludzie ginęli od kul wystrzelonych z broni, którą legalnie można kupić w Internecie”. Równie dobrze mogli powiedzieć: „ludzie giną ślizgając się na podłodze, którą przetarto legalnie kupionym mopem”. No, bo giną i takich przypadków jest zapewne o wiele więcej niż śmierci od kuli z broni czarnoprochowej.

To „tylko” rzetelność w stylu TVP, czy też PiS chce nas rozbroić?

Autorzy nie włożyli nawet minimum wysiłku w to, aby zweryfikować jakoś tezy którymi non stop rzucają. Zrobił to za nich autor bloga o broni palnej.

„Postanowiłem zrobić risercz i sprawdzić, ilu Polaków faktycznie zginęło w wyniku zabójstwa z udziałem rewolwerów cp na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat” – pisze autor „Światowego Dnia Walki z Hoplofobią”.

„W toku moich poszukiwań okazało się, że tych incydentów jest tak mikroskopijnie mało, iż nie ma sensu nawet komentować zjawiska. Aby pójść zatem na rękę troglodytom od hoplofobicznej propagandy z Woronicza, sztucznie rozdymałem wolumen zdarzeń o następujące kategorie:

– usiłowania zabójstw;

– groźne dla zdrowia i życia wypadki;

– śledztwa umorzone (brak sprawcy);

– tajemnicze zgony, co do których nie udało się ustalić przyczyn.”

W normalnym państwie i niepropagandowej telewizji ten temat nie byłby warty wspomnienia.

„W OKRESIE 01/2006-05/2020 UDAŁO MI SIĘ ZIDENTYFIKOWAĆ ZALEDWIE 18 NIESAMOBÓJCZYCH POSTRZELEŃ Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ, które zakończyły się śmiercią lub poważnym zranieniem człowieka. Średnio wychodzi więc 1.2 zabójstwa/usiłowania/postrzelenia w roku”.

Tak, TVP zrobiła materiał w programie „Alarm!” z powodu 18. postrzeleń w ciągu 14. lat! Do tego dochodzą jeszcze 3. przypadki kiedy broni czarnoprochowej użyto w celu obrony własnej.

Nie wiadomo, czy TVP szukając sensacji zniża się aż tak nisko, czy to niby prawicowy PiS chce odebrać Polakom resztkę praw do obrony.

Sytuacja jest na pewno warta uwagi, bo któregoś dnia obudzimy się w kraju rozbrojonym bardziej niż Korea Północna czy komunistyczne Chiny.

Źródło: TVP, Facebook