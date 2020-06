Wojciech Cejrowski: Murzyński rasizm przeciw białym ludziom [VIDEO]

W najnowszym odcinku Studia Dziki Zachód Wojciech Cejrowski skomentował bieżące wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. – To jest Murzyński rasizm przeciw białym ludziom – mówi podróżnik, na stałe mieszkający w USA.

Przypomnijmy, że w USA od wielu dni trwają zamieszki po zabójstwie 46-letniego Floyda podczas interwencji mężczyzny. Funkcjonariusz policji wykazał się zbyt dużą brutalnością i udusił zatrzymywanego Murzyna.

W odpowiedzi na to…radykalna lewica wyszła na ulice i zaczęła plądrować sklepy, niszczyć dobytek życia przedsiębiorców, także tych czarnoskórych. Murzyni dopuszczają się wielu aktów agresji, spalono cały dobytek bezdomnego mężczyzny, pobito już wiele kobiet broniących swoich sklepów, zaatakowano nawet weterana poruszającego się na wózku inwalidzkim.

Murzyński rasizm

– To co teraz mamy w Ameryce to jest Murzyński rasizm przeciw białym ludziom. To jest rasizm nieukrywany. Murzyni się nie krępują powiedzieć białemu, że go nienawidzą na manifestacji czy w telewizji. Biały by się krępował i byłby wykluczony społecznie, gdyby powiedział, że on nie lubi Murzyna – zaczął Cejrowski.

– Mamy do czynienia z erupcją rasizmu. Jak państwo obserwują rozwalanie sklepów to przecież nie chodzi o protest polityczny, tylko chodzi o plazmę – dodawał. Z kolei Krzysztof Skowroński zauważył, że to przecież biały policjant zabił czarnoskórego.

– Nie pierwszy taki przypadek, mógł udusić Chińczyka. Ten Murzyn był większy od niego, policjant przycisnął go za mocno kolanem i prawdopodobnie trafi na resztę życia do więzienia za zabójstwo – odparł podróżnik.

Zasiłki deprawują i niszczą życie

– Czarne dzielnice są (beczką z prochem, którą łatwo podpalić – red.). Tam demokraci rozdawali zasiłki, 500 plusy od czterdziestu lat, przeróżne programy pomocowe. Część z tych działań była z dobrych motywacji (…) tylko nie myśleli o skutkach długofalowych – mówił Cejrowski.

– Jak będziesz dawał ludziom prezenty: zawieziemy Cię do szkoły, ułatwimy Ci życie, dostaniesz punkty preferencyjne na uczelnie, zapłacimy ci za to, za tamto. Wygenerują pokolenie ludzi, które nigdy nie chodziło do pracy i całe życie jest na zasiłku. Teraz taka dzielnica jest sfrustrowana wewnętrznie i taka dzielnica łatwo wybucha – dodawał.

– Gdyby tym ludziom dać pracę, a nie zasiłek, to ci ludzie by się czymś zajęli, podnosili by poziom swojego życia, odczuwaliby sens życia. Wracam do domu i przynoszę forsę i ktoś mi dał. Kto mi dał? „Biały demokrata. On na pewno mną gardzi, dał mi forsę żebym siedział w swojej dzielnicy i z niej nie wychodził” – kontynuował.

Trzeba dać ludziom pracę

– Trzeba obniżyć podatki radykalnie punktowo, że pewne rejony kraju, gdzie jest większe bezrobocie obniżają podatki i zachęcają inwestorów, żeby on stworzył miejsca pracy. Generuje się przemysł wtedy w tym miejscu i zatrudnia się ludzi – mówił Cejrowski.

– To jest zadanie polityków. „Dać pracę”. Zorganizować tak świat, żeby się pojawiły się miejsca pracy. Polityk sam nie kreuje miejsc pracy, ale może stworzyć takie warunki, że one się pojawią, bo prywatny przedsiębiorca przyjdzie – podsumował podróżnik.