Kiedy myślisz, że głupiej już być nie może… „Aniołek SLD” twierdzi, że mężczyźni zapraszają kobiety do restauracji, bo te mają mniej pieniędzy

Aniołek SLD ubolewa nad przejawem przemocy ekonomicznej. Justyna Klimasara stwierdziła bowiem, że jeśli mężczyzna płaci za obiad, to przyczynia się do utrwalenia niższych płac dla kobiet.

Lewica od lat twierdzi, że istnieje tzw. gender pay gap, czyli różnica w wysokości płac kobiet i mężczyzn. Feministki nie biorą jednak pod uwagę, że różnice wynikają z praw rynku i wyborów kobiet.

Tymczasem aniołek Lewicy twierdzi, że mężczyzna nie powinien płacić za obiad, na który zaprosił kobietę. Zdaniem Klimasary utrwala to już „przemoc ekonomiczną”.

„Jadłam sobie obiad w restauracji. Starszy pan zapytał, dlaczego sama płacę, bo to mężczyzna powinien płacić i zaprosić. Niby drobnostka, ale mówiąc, że ktoś musi płacić zakłada się, że kobieta ma mniej pieniędzy. W ten sposób traktuje się jako normę mniejsze wypłaty dla kobiet” – napisała na Twitterze młoda działaczka SLD.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci próbowali wyjaśnić zasady etykiety.

„Tu chodzi o grzeczność i sam szacunek do płci pięknej, a nie jakieś insynuowanie czegoś, czego na pierwszy rzut oka stwierdzić się nie da” – podkreślił jeden z internautów.

„Nie. Nie o to chodzi. Chodzi o utarte konwenanse nadal żyjące w ludziach starszych. Nierówności płacowe to problem ale nie doszukuj sie wszędzie nierówności bo czasami błądzisz” – czytamy.

„Czemu Lewica szuka problemów tam gdzie ich nie ma. Jak zapraszam na obiad kolegę np w celu biznesowym to również płacę za taki obiad. Taki zwyczaj. I to nie oznacza że kolega mniej zarabia. Skąd Wy tam bierzecie takie pomysły. Chyba że to jest pomysł na dzisiejsza lewicę” – skwitował jeden z użytkowników.

„Sugeruję poszerzyć te doniosłe dywagacje społeczne o jeszcze jeden palący problem, świadczący niewątpliwie o nierównościach i forsowaniu określonych ról społecznych:

mężczyzna w lokalu płaci za kobietę bo liczy na to, że w domu to kobieta ulegle ugotuje obiad mężczyźnie” – ironizował kolejny internauta.

Źródło: Twitter