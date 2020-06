Szaleństwo poprawności politycznej w Szwecji wciąż się pogłębia. Podczas demonstracji przeciwko „rasizmowi” do imigrantów dołączyła biała funkcjonariuszka policji. Manifestacja odbywała się pod hasłem Black Lives Matter.

Lewackie szaleństwo z USA rozlewa się także w Europie. Stany Zjednoczone płoną, tymczasem w kolejnych miastach Starego Kontynentu odbywają się manifestacje przeciwko rzekomemu rasizmowi. W środę taki happening odbył się także w Sztokholmie.

Podczas manifestacji do zgromadzonych imigrantów przyłączyła się także szwedzka policjantka. Funkcjonariuszka uklękła na ulicy, trzymając transparent „biała cisza to przemoc”. Później można było zobaczyć, jak kobieta ściska się ze zgromadzonymi manifestantami, cała we łzach. W ten sposób przeprosiła za „białe przywileje”.

Sytuacja wydaje się być jeszcze bardziej kuriozalna, biorąc pod uwagę fakt, że policja postanowiła przerwać demonstrację, ponieważ przekroczono koronalimit zgromadzeń. Obecnie obowiązujące w Szwecji obostrzenia dopuszczają zgromadzenia do 50 osób.

Policjanci użyli gazu pieprzowego, ponieważ demonstranci nie chcieli się rozejść. Manifestanci rozbiegli się wówczas po różnych dzielnicach miasta. Później doszło do starć z policją.

Fala manifestacji pod hasłem Black Lives Matter, które jest także nazwą lewackiej organizacji walczącej z rzekomym rasizmem, rozlewa się na cały zachodni świat. Katalizatorem rozruchów stała się śmierć George’a Floyda, czarnoskórego mężczyzny, który zmarł po tym jak policjant klęknął mu na szyi. W USA wybuchły zamieszki, które czynnie wspierała m.in. Antifa. Donald Trump zadecydował o wpisaniu lewackiej bojówki na listę organizacji terrorystycznych. W jednym z wywiadów konserwatywny, czarnoskóry dziennikarz radiowy obalił tezę o rzekomym rasizmie w USA.

Źródła: magnapolonia.org/nczas.com