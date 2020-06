Nie ustają lewackie zamieszki w USA. Na ulicach New Jersey hordy czarnoskórych dewastują mienie. Demokraci natomiast okazują im pełne wsparcie.

W USA nie ustają zamieszki, które rzekomo są protestami przeciwko „rasizmowi” po śmierci George’a Floyda. W efekcie rosnących niepokojów prezydent Donald Trump zadecydował o wpisaniu Antify na listę organizacji terrorystycznych. Z koeli Demokraci wspierają zamieszki i walkę z rzekomym rasizmem.

W sieci pojawiło się nagranie z ulic New Jersey. Widać na nim, jak grupa czarnoskórych mężczyzn demoluje zaparkowane samochody. Niektórzy z nich nagrywają całe zajście. W ruch poszły deskorolki, kosze na śmieci oraz siła kopniaków.

Trenton, New Jersey

Trenton, New Jersey

Przyzwolenie na podobne akcje wyraziła czarnoskóra burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser. Polityk Demokratów nakazała bowiem wymalowanie żółtymi literami napisu „Black Lives Matter” na ulicy prowadzącej do Białego Domu. Co więcej, nazwała tak również plac przed Parkiem Lafayette, w którym stoi zdemolowany wcześniej w wyniku zamieszek pomnik Kościuszki. Co więcej, inny polityk Partii Demokratycznej, senator Paul Strauss, porównał ten plac do placu Tiananmen. Jest to kuriozalne porównanie, ponieważ na chińskim placu w 1989 roku doszło do masakry. Wojsko stłumiło bowiem trwające blisko dwa miesiące protesty zapoczątkowane przez studentów. Chińczycy domagali się demokratyzacji, rozwoju gospodarczego oraz ukrócenia korupcji w Komunistycznej Partii Chin.

🇺🇸 Lewicowa czarna burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser kazała wymalować wielki napis Black Lives Matter żółtymi literami na ulicy prowadzącej do Białego Domu. Nazwała też tak plac przed Lafayette Park. Senator Paul Strauss (Dem.) porównał to do placu Tienanmen, całkiem na serio. pic.twitter.com/6Pj9nWE8KR — Adam Gwiazda (@delestoile) June 5, 2020

Zamieszki w USA wybuchły po śmierci czarnoskórego George’a Floyda podczas policyjnej interwencji. Derek Chauvin, funkcjonariusz, który klęcząc na szyi mężczyzny doprowadził do jego śmierci, pożegnał się z odznaką. Usłyszał także zarzut morderstwa trzeciego stopnia, a jego żona domaga się rozwodu.

Co więcej, za zgodą rodziny udostępniono wyniki sekcji zwłok George’a Floyda. Wykazała ona, że mężczyzna był zakażony koronawirusem. Przyczyną śmierci miał być natomiast atak serca wywołany duszeniem przez policjanta. Ponadto w ciele Floyda wykryto również kilka rodzajów narkotyków.

Ujawniono raport z autopsji Georga Floyda. Wykryte narkotyki:

– Fentanyl 11 ng/ml

– Norfentanyl 5.6 ng/ml

– Metaamphetamine 19 ng/ml

– Delta-9 Carboxy THC 42ng/ml

– Cannabis

– Amphetamine

– Morphine 86 ng/ml

Gratuluję lewicy nowego autorytetu. — Marcin Rola 🇵🇱 (@MarcinRola89) June 4, 2020

