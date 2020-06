Szaleństwo eskaluje. Twórcy serialu „Przyjaciele” przepraszają za… białą supremację. „Dzisiaj obsada nie byłaby biała”

Marta Kauffman, która stworzyła popularny serial „Przyjaciele” bije się w piersi. Scenarzystka ubolewa, że w jej produkcji brakowało różnorodności. Podkreśliła również, że podjęłaby „całkowicie inne decyzje”, gdyby teraz tworzyła serial po raz kolejny.

Wszyscy główni bohaterowie popularnego sitcomu byli biali. Jakże mało postępowa obsada. W główne postaci wcielali się Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry i David Schwimmer. Ten ostatni przyznał, że naciskał na produkcję, żeby serialowy Ross umawiał się z kolorowymi kobietami.

Śmierć George’a Floyda stała się pretekstem do rozpętania „antyrasistowskiej” histerii i kajania się za rzekomą „białą supremację”. Kolejne deklaracje przekraczają wszelkie granice absurdu.

Przemianę swojego światopoglądu zadeklarowała m.in. Marta Kaufmann. Odnosząc się do zamieszek, które wybuchły w USA oraz na zachodzie Europy pod hasłem BlackLivesMatter, stwierdziła, że popełniła wiele błędów w swojej pracy.

– Żałuję, że wtedy nie wiedziałam tego, co wiem teraz. Podjęłabym całkiem inne decyzje – powiedziała.

– Zawsze popierałam różnorodność w naszej branży, ale nie zrobiłam wystarczająco dużo. A teraz myślę tylko o tym, co mogę z tym zrobić – kajała się. Zastanawiała się także, w jaki sposób może zmienić swój serial.

Lisa Kudrow, która wcielała się w rolę Phoebe Buffay, także ma wątpliwości co do „Przyjaciół”. Wcześniej powiedziała bowiem, że co prawda uważała serial za postępowy, jednak nie sądzi, by obsada w obecnych czasach była nadal aktualna.

Jako postępowe „zalety” wymieniła wątek ciężarnej żony, która odkryła, że jest lesbijką. Mimo to później wraz z mężem wychowywali dziecko. Pojawiła się też surogacja.

Dodała jednak, że serial powinien być postrzegany jako „kapsuła czasu”. Nie doszukiwałaby się w nim natomiast błędów natury niepostępowej. Przyznała jednak, że gdyby serial został teraz wznowiony, obsada powinna wyglądać inaczej. Jak mówiła, z pewnością nie wszyscy bohaterowie byliby biali.

Za „białe przywileje” przepraszał także David Schwimmer. – Jestem bardzo świadomy własnego przywileju jako heteroseksualny biały mężczyzna, którego rodzice byli w stanie zapłacić za prywatne szkoły. Zawsze czułem się odpowiedzialny za to, by się odwdzięczyć i mówić, gdy widzę nadużycia władzy – mówił aktor.

– Zdawałem sobie sprawę z braku różnorodności i przez lata wywierałem naciski, by Ross umawiał się z kolorowymi. Jedną z moich pierwszych serialowych dziewczyn była Azjatka, potem chodziłem się z Afrykankami. To był bardzo świadomy nacisk z mojej strony – dodał.

Źródła: The Sun/The Guardian