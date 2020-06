Czesi wpisują prawo do broni do konstytucji. W tym czasie u nas planuje się zamach na broń czarnoprochową

Czesi wprowadzą do konstytucji nowelizację wzmacniającą prawo obywateli do broni. W Polsce obywatele jedynie do broni czarnoprochowej mają szeroki dostęp, a i to niedługo może się zmienić.

„Czeski Senat poparł nowelizację konstytucyjną, wzmacniającą prawo obywateli do obrony. Karta podstawowych praw i wolności (akt prawny obowiązujący w Czeskiej Republice) ma zostać rozszerzona o prawo do obrony życia z bronią w ręku, w granicach przepisanych przez ustawę” – informuje Michał Wirtel z Centrum Obserwacji Mediów Kolibra.

Dlaczego naszym południowym sąsiadom tak się spieszy, aby wpisać prawo do broni do Konstytucji?

„Nowelizacja ma uniemożliwić ograniczenie prawa do broni w drodze zwykłej ustawy, jak również ze strony władz UE. Inicjatorem jej głosowania jest senator prawicowej ODS Martin Červíček (były komendant policji), a petycję na rzecz jej przyjęcia podpisało ponad 100 tys. czeskich obywateli” – czytamy dalej.

W Polsce prowadzone są odwrotne działania

W Polsce tylko broń czarnoprochowa jest całkowicie legalna. Można ją kupić nawet w Internecie i do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. Było tak do czasu zmanipulowanego, propagandowego materiału TVP, który ukazał się 20 kwietnia.

Już na początku widz został zaatakowany propagandową bzdurą, jakoby „ludzie ginęli od kul wystrzelonych z broni, którą legalnie można kupić w Internecie”. Tymczasem w ciągu ostatnich 14 lat w Polsce, niemal 40-milionowym państwie, miało miejsce zaledwie 18 postrzeleń, które zakończyły się śmiercią lub poważnym zranieniem człowieka.

Trudno uwierzyć, że TVP próbowała wywołać panikę bez powodu. Dużo bardziej prawdopodobne, że rząd ma w planach jeszcze radykalniejsze rozbrojenie Polaków.

Źródło: Centrum Obserwacji Mediów Kolibra, Blog „Światowy Dzień Walki z Hoplofobią”