Żukowska: W LGBT+ jestem literką „B”. Sośnierz: Ja jestem „N” jak „normalny, ale nie ma jej u was [FOTO]

„LGBT+ to LUDZIE. Ja jestem literką B. A Ty? Niech nas zobaczą! Retwittnij z podaniem Twojej literki. Niech nam jacyś żałośni politycy prawicy oraz księża nie opowiadają bzdur, że LGBT to ideologia” – napisała na Twitterze Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

Na jej apel postanowił odpowiedzieć Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. „No ja jestem literką N jak Normalny, ale z jakiegoś powodu tej literki brakuje w waszym zestawieniu” – napisał.

Internauci za to dziwują się, dlaczego posłanka Lewicy twierdzi, że kogoś obchodzą jej preferencje seksualne. Zrozumieć tego nie może również Konfederata.

„Do czego nam ta wiedza potrzebna ? Może jutro wszyscy politycy będą się oznaczać, czy wolimy Łazanki, Grzybową, Bigos czy Tatara, ŁGBT — którą jesteś literką?” – pyta.

