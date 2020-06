Sławomir Mentzen ostro o LGBT. „Agresywna i bardzo szkodliwa ideologia”

Sławomir Mentzen w poniedziałek wieczorem był gościem Polsat News, gdzie odniósł się do sporu wokół LGBT, a także tego czy mamy do czynienia z jakąś ideologią.

Od kilku dni w Polsce trwa sztucznie wykreowany przez władze spór dotyczący LGBT. Wszystko zaczęło się od słów posła Żalka, który stwierdził, że LGBT to nie ludzie, ale ideologia, później Prezydent Andrzej Duda dodał, iż do ideologia gorsza od bolszewizmu.

Agresywna i bardzo szkodliwa ideologia

Odnosząc się do tego sporu Sławomir Mentzen zwrócił uwagę na dwa wątki. – Od kilku dni lewica walczy z chochołem, ponieważ jest całkowicie oczywiste, że nikt nie uważa, że homoseksualiści nie są ludźmi. To przecież prawica od dawna powtarza, że każdemu człowiekowi należy się przyrodzona godność ludzka, czy jest dorosły, dzieckiem, nienarodzony, niepełnosprawny, czarny, biały, żółty bez znaczenia.

– Każdy jest człowiekiem i ma godność ludzką. Jest całkowicie oczywiste, że poseł Żalek nie miał tego na myśli, że homoseksualiści nie są ludźmi. To jest podła i bardzo wstrętna manipulacja i dziwię się, że tyle ludzi poszło za tą manipulacją – zaczął polityk.

– Druga sprawa jest taka, że istnieje ta ideologia. Jeżeli z jakiegoś powodu jej zwolennicy są tak wrażliwi, że nie można nazwać tego ideologią LGBT, to możemy mówić, że to jest tęczowa ideologia albo ideologia gender, ale to jest ideologia. Mają swoją flagę, swoje postulaty polityczne, swoje wartości, to jest pełnokrwista, bardzo agresywna i bardzo szkodliwa ideologia – podkreślił Mentzen.

Na koniec polityk Konfederacji zauważył, że temat został wrzucony przez polityków PiS, bo tak było korzystnie ze względów politycznych w czasie kampanii i jest to cyniczna gra na zdobycie elektoratu.