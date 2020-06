Agata Korhauser-Duda weźmie rozwód z prezydentem? „Homofobia niszczy rodzinę”

Mariusz Kozak, homoseksualista znany z programu „Gogglebox”, zaapelował do Agaty Korhauser-Dudy, by „porozmawiała z mężem”. Jeśli to nic nie da, to według celebryty warto rozważyć rozwód.

Andrzej Duda ma prawdziwego pecha. Gdy raz na jakiś czas uda mu się wykrzesać z siebie coś prawicowego, to natychmiast jest to przeinaczane, a on sam atakowany. Najpierw pogadankę urządza mu ambasador USA – choć ona sama się do tego nie przyznaje – a teraz atakują go celebryci.

Mariusz Kozak z popularnego programu „Gogglebox” napisał list otwarty do prezydentowej. Kozak wierzy, że pierwsza dama jest osobą „tolerancyjną”, w lewicowym znaczeniu tego słowa, i jeśli będzie trzeba, to nawet rozwiedzie się z mężem.

„List otwarty do Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser – Dudy

Szanowna pani,

Szczerze wierzę, że jest pani otwartą, tolerancyjną osobą, ceniąca różnorodność.

Proszę porozmawiać z mężem i spróbować wytłumaczyć, że to nie „ideologia LGBT” niszczy rodzinę. Rodzinę niszczy homofobia. Piszę to na podstawie własnych doświadczeń.

Jeśli nie uda się porozmawiać, czy przemówić do rozsądku męża… to może rozwód?

Z poważaniem,

Mariusz Kozak” – napisał na Facebooku Kozak.

No, cóż. Jaki prezydent, takie problemy można by powiedzieć. Szkoda, że przez ten temat zastępczy przemilcza się dużo poważniejsze kwestie. Kampania, która trwa obecnie, jest jedną z najkrótszych i najmniej merytorycznych w historii.

Źródło: Facebook