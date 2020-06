Czy PiS i MSZ zareagują? Niemieccy posłowie bezczeszczą polską flagę

Dwoje niemieckich posłów zbezcześciło polską flagę. Zgodnie z niemieckim prawem jest to przestępstwo, za które powinni karnie odpowiadać.

Dwoje niemieckich posłów zbezcześciło nasze symbole narodowe flagę robiąc sobie zdjęcie na tle polskiej flagi z godłem „przyozdobionej” symbolami ideologii LGBTNSDAP. Chodzi o Ulle Schauws i Svena Lehmanna, który opublikował je na Twitterze.

Do zdjęcia z bezczeszczoną polską flagą dołączyli pełen kłamstw komentarz: „Za tę flagę można w Polsce być aresztowanym. I to tylko jeden przykład tego, jak zagrożone są lesbijki, geje, biseksualiści, trans * i inter * na całym świecie. Nic nie będzie dobrze tak długo jak długo #LGBTI nie jest w stanie żyć bezpiecznie + swobodnie. Okaż solidarność! Tęczowa flaga#IDAHOBIT2020″.

Schwaus zasiada w Bundestagu od 2013 roku i jest posłanką Zielonych. Określa się jako feministka i queer, co oznacza, że lubi się przebierać w jakieś dziwaczne często wyzywające ciuszki. Lehmann jest członkiem Komisji Pracy i Spraw Socjalnych i rzecznikiem działającej w Bundestagu grupy polityki queerowej. O co chodzi z tą polityka przebierających się w rożne ciuszki, to dokładnie nie wiadomo.

Niemieckie prawo uznaje za przestępstwo znieważanie symboli innych państw, a także ich przywódców. Grozi za to nawet 5 lat więzienia. Tak więc wbrew temu co nakłamał na Twitterze poseł i rzecznik przebierańców Lehmann, to nie w Polsce, ale w Niemczech można być za taką flagę aresztowanym.

Przekonał się o tym w 2016 komik Jan Böhmermann, który w swoim programie szydził z prezydenta Turcji Erdogana. Postawiono go w stan oskarżenia i zagrożono mu karą 5 lat więzienia. Po 3 latach batalii prawnych sąd ostatecznie odrzucił sprawę, ale wiersz, który komik wygłosił w swym programie, został zakazany.

Niemiecki Bundestag uchwalił niedawno prawo zrównujące symbole unijne z symbolami innych państw. Nie ma wątpliwości, że dwoje posłów popełniło w świetle niemieckiego prawa przestępstwo, więc powinni za to karnie odpowiadać.

W tej sprawie wykazać się powinno polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To ono powinno złożyć doniesienie do niemieckiej prokuratury i pilnować tego, by ponieśli odpowiedzialność karną. Powinno tez złożyć oddzielny pozew w imieniu państwa polskiego.

Oczywiście nie ma wątpliwości, że tchórzliwy, oportunistyczny PiS i kierowany przez Czaputowicza resort nic z tym nie zrobi i pozwoli na to, by niemieccy politycy bezcześcili nasze symbole narodowe.