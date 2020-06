Unijni regulatorzy przechytrzeni i skompromitowani. Papierosy mentolowe wciąż na rynku

Tęgie głowy z Unii Europejskiej wymyśliły, że papierosów mentolowych nie będzie można już palić. Przepalono więc dziesiątki milionów euro na napisanie różnych ekspertyz i wprowadzenie zakazu na terenie całej UE. Papierosy, choć w zmienionej formie, oczywiście nadal są dostępne.

Jesteśmy świadkami kolejnego spektaklu ze strony UE, która chciałaby mówić ludziom, jak mają żyć. Ludzie pragną być jednak wolni i samemu decydować w swoim imieniu.

Część społeczeństwa lubiła na przykład palić papierosy mentolowe, a teraz – teoretycznie – już nie może. Bo miłościwa, dbająca o „bezpieczeństwo”, Unia zabrania. Do zakazu użyła mechanizmów biurokratycznych i narzuciła swoją wolę państwom członkowskim, w tym Polsce.

Rynek mentoli był całkiem spory. Według szacunków BCC, mentole stanowiły 30 proc. polskiego rynku. Widać, że zapotrzebowanie ze konsumentów było bardzo duże, więc firmy tytoniowe nie mogły pozwolić sobie na utratę tak dużych, potencjalnych, dochodów.

20 maja – tego dnia oficjalnie wszedł zakaz nałożony przez Unię – koncerny tytoniowe ruszyły z reklamą zamienników mentoli. Chodzi m.in. o tzw. IQOS-y, czyli podgrzewacze tytoniu, które z jednej strony nie wydają nieprzyjemnego zapachu ani dymu, a z drugiej imitują smak wybranego tytoniu. Czyli także mentola.

Sprzedaż „nowych” mentoli rośnie. Rośnie także kontrabanda. Na różnych bazarach, ale także w internecie, pojawia się coraz więcej ofert „tradycyjnych” mentoli.

Unia po raz kolejny padła ofiarą własnej głupoty. Została po prostu przechytrzona. Czy wreszcie wyciągnie wnioski i zechce zauważyć, że ludzie sami powinni o sobie decydować? Bardzo w to, niestety, wątpimy.

Rynek po raz kolejny pokazał, że jest w stanie wygrać z absurdalnymi regulacjami. Skoro było zapotrzebowanie na mentole, to koncerty tytoniowe w mig znalazły rozwiązanie, jak konsumentów zadowolić.

Wszystkim żyłoby się zdecydowanie lepiej, gdyby nie wymyślano bzdurnych przepisów, by potem kolejne osoby musiały wymyślać, jak przepisy obejść. No, ale wtedy miłościwie panująca Unia nie miałaby na co wydawać zabranych w podatkach pieniędzy. I jeszcze okazałoby się, że ta cała biurokratyczna machina nie jest do niczego potrzebna. A tak przynajmniej można stwarzać pozory, że robi się coś ważnego. I zarabiać na tym kokosy.