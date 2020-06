Che Guevara został symbolem LGBT-TL;DR. Ten komunista zamykał gejów w obozach [FOTO]

Mao Zedong, Józef Stalin, Che Guevara są dziś bohaterami lewicy. Za 20 lat zapewne dołączy do nich Kim Dzong Un wraz z resztą Kimów. Lewicowcy bardzo szybko zapominają o tym, że ludzie z ich środowiska byli zbrodniarzami i dyktatorami.

Bardzo jaskrawym przykładem krótkiej pamięci lewicy są ostatnie wydarzenia w Hiszpanii. Z okazji jednego z marszów tzw. „czerwcowej dumy gejowskiej”, w centrum miasta, pomalowano skrzynkę pocztową na tęczowo i nałożono na nią twarz Che Guevery.

Jest to jakieś wielkie nieporozumienie. Ernesto Guevara, poza zbrodniami typowymi dla lewicowych dyktatorów, dopuszczał się również zsyłek homoseksualistów do obozów koncentracyjnych.

Środowisko LGBT, które bezprawnie rości sobie prawa do reprezentowania wszystkich homoseksualistów, jest jednak tak zżyte z lewicą, że wyparło to ze świadomości.

W Polsce mamy dziś podobną sytuację. LGBT trzyma się mocno ze środowiskiem, które jest przecież częściowo współodpowiedzialne za „akcję hiacynt”, którą lewicowy reżim PRL skierował przeciw homoseksualistom.

