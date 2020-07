Skandal wokół amerykańskich aptek w Polsce. W odpowiedzi pracownicy Mosbacher strofują polskich urzędników

Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna”, ambasada USA w Polsce interweniuje po serii działań podjętych przez nasze państwo w związku z siecią amerykańskich aptek Gemini. Resort zdrowia podejrzewa bowiem, że w nielegalny sposób może ona wykorzystywać medyczne dane pacjentów w celu profilowania ich przez komercyjne podmioty. Sprawą zajmują się Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz policja.

Powołując się na swoje źródła, „Dziennik Gazeta Prawna” poinformował w poniedziałek, że amerykańska ambasada po serii działań podjętych przez państwo polskie, podjęła interwencję. Zaczęły się telefony do urzędników.

„W dwóch niezależnych źródłach potwierdziliśmy, że do polskich urzędników odzywają się pracownicy ambasady USA. Dopytują o szczegóły prowadzonych czynności oraz przypominają, że zagraniczny kapitał w Polsce musi być właściwie traktowany” – donosi DGP.

– Nie są natarczywi. Raczej okazują swe zainteresowanie i delikatnie przypominają, że będą pilnowali, by amerykański kapitał w Polsce nie był gorzej traktowany niż polscy przedsiębiorcy. Nie jest to stawianie sprawy na ostrzu noża – mówił jeden z informatorów gazety.

Według dziennika, do tej pory telefony amerykańskich dyplomatów nie przynosiły dużych rezultatów. Polacy wciąż mają wątpliwości co do legalności działań aptek Gemini, należących do nowojorskiego funduszu inwestycyjnego.

Biuro prasowe amerykańskie ambasady nie zaprzeczyło doniesieniom DGP. „Nie komentujemy prywatnych rozmów dyplomatów. Jest to normalne, że dyplomaci rozmawiają z urzędnikami państwowymi o ułatwieniach inwestycyjnych. Stany Zjednoczone wspierają równe szanse, a także uczciwe i równe traktowanie inwestorów z USA” – oświadczyła ambasada.

Gemini z kolei twierdzi, że nie prosiła amerykańskich dyplomatów o pomoc.

Sprawą amerykańskich aptek od dwóch tygodni zajmują się Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz policja. Chodzi o przetwarzanie danych osobowych oraz profilowanie klientów przez jedną ze spółek należących do grupy Gemini. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło Ministerstwo Zdrowia. Nie jest bowiem wykluczone, że amerykańska sieć pozyskuje dane do profilowania z systemu informacji medycznej P1. Jest to najpilniej strzeżony rejestr państwowy.

Działanie aplikacji stworzonej przez Gemini miało sprawić, że poufne dane polskich pacjentów miały znaleźć się na chmurze Amazona. Sieć odpiera jednak zarzuty polskiego resortu zdrowia.

Źródło: DGP