Prawdziwe fakty w sprawie „polskiego Rambo” z pumą. Obnażamy kłamstwa i manipulacje [FOTO/VIDEO]

W czasie ciszy wyborczej na temat numer jeden w Polsce wyrasta sprawa weterana misji wojskowej w Afganistanie, któremu państwo chce odebrać pumę. Mężczyzna, nazwany przez Internautów „polskim Rambo”, ukrywa się ze zwierzęciem w lesie. W całej tej sprawie pojawiło się wiele wątków i manipulacji.

Właścicielem słynnej pumy, o której dziś mówi cała Polska jest Kamil Stanek – weteran misji w Afganistanie, który nabył zwierzę kilka lat temu w Czechach. Mężczyzna przywiózł pumę nazwaną Nubia do Polski i od małego wychowywał.

Wyroki sądowe

Próba odebrania zwierzęcia to efekt wyroku sądowego z ubiegłego roku, który stwierdzał że mężczyzna posiada zwierzę nielegalnie. Tak, posiadanie w Polsce zwierzęcia uznanego przez państwo za niebezpieczne jest przestępstwem.

Wyrok w styczniu się uprawomocnił i zgodnie z postanowieniem sądu zwierzę powinno trafić do ZOO w Poznaniu. Wcześniej mężczyzna był już karany za „nielegalne wejście w posiadanie pumy”, a także za „prezentowanie zwierzęcia niebezpiecznego w sposób niezgodny z przepisami”.

Wątpliwości w sprawie

Wątpliwości pojawiły się wokół warunków, w jakich przetrzymywana była puma. Według informacji podanych przez ZOO był to jeden z powodów decyzji sądu, na umieszczonych na profilu ZOO zdjęciach widzimy małą klatkę, w której miała być trzymana Nubia.

Na portalu „Gazety Wyborczej”, która zupełnym przypadkiem pojawiła się na miejscu zdarzenia, widzimy jak mężczyzna faktycznie wyciąga z niej zwierzę. Właściciel odpiera jednak te zarzuty, prezentując zdjęcia wybiegów, na których większość czasu miała spędzać puma.

Na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy i lat na facebookowym profilu poświęconym Nubii możemy znaleźć całą masę zdjęć pokazujących zwierzę nie tylko na wolnej przestrzeni, ale też w domu. Okazuje się, że Nubia nawet sypiała w jednym łóżku ze swym właścicielem.

O teraz mówi do mnie kotku.. Ciekawe dlaczego? Publicerat av Projekt PUMA – Nubia Fredag 23 november 2018

Popołudniowy spokój na dzielni Hugh Wspieraj projekt🔝🔝🔝🔝🔝🔝 www.zrzutka.pl/puma 🔝🔝🔝🔝🔝 Publicerat av Projekt PUMA – Nubia Tisdag 27 juni 2017

Właściciel pumy zamieścił też screen opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, która oceniła, iż warunki w których żyje zwierzę są odpowiednie. Puma była wykorzystywana podczas warsztatów w gospodarstwie edukacyjnym w Jurze, na które każdy mógł się zapisać, a więc też siłą rzeczy właścicielowi po prostu opłacało się o nią dbać i utrzymywać w dobrym stanie.

Interwencja przedstawicieli ZOO

W piątek na prywatnej posesji p. Kamila, interwencję podjęli przedstawiciele ZOO – dyrektorka Ewa Zgrabczyńska, rzecznik prasowy i jeden z pracowników. Nie towarzyszyli im w tym funkcjonariusze, ale za to…dziennikarze lokalnego oddziału „Gazety Wyborczej”.

Interwencja zakończyła się klapą, bowiem po tym jak pracownicy ZOO uniemożliwi mężczyźnie odjazd autem, ten zbiegł do lasu z pumą. Działaniami przedstawicieli ZOO zaskoczona jest policja, która nie wiedziała o ich planach. Planowo puma miała zostać odebrana z udziałem policji i mediatora.

– Zostaliśmy zaskoczeni wiadomością, że przedstawiciele ZOO w Poznaniu wraz z asystującymi im dziennikarzami są na miejscu i podejmują samodzielną próbę przejęcia Nubii, nie informując nas wcześniej o tym fakcie – informuje Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu.

Kłamstwa przedstawicieli ZOO

Na profilu ZOO pojawiła się relacja z piątkowego zdarzenia. – Czekając na przyjazd policji na nieogrodzonym terenie z barakiem, przy którym stoi mała klatka z ujawnioną puma, zostajemy zaatakowani prze byłego właściciela – z nożem. Zdarzenie dokumentują obecne media, cudem pracownicy zoo nie zostają zranieni – czytamy na FB poznańskiego ZOO.

Problem w tym, że nic takiego na wspomnianym już nagraniu „GW” nie widać, a relacji tej zaprzeczają inni lokalni dziennikarze. „Właściciel pumy nikomu nie groził nożem. Miał w ręce ostry przedmiot, ale przyłożył go w pewnym momencie do swojej szyi, sugerując, że prędzej odbierze sobie życie, niż odda pumę” – podaje portal zawiercie112.pl.

Drugim kłamstwem przedstawicieli ZOO jest wspomniana już kwestia ustaleń z policją, która nie miała miejsca, co również prostuje lokalny portal. „Policję wezwano dopiero, gdy mężczyzna z pumą uciekli do lasu. Funkcjonariusze muszą działać na mocy wyroku sądowego i rozpoczętego – po zgłoszeniu zoo – postępowania dotyczącego przywłaszczeniu zwierzęcia. Takie mamy prawo” – czytamy.

Blokada niewygodnych komentarzy

Liczni Internauci donoszą z kolei, iż ZOO blokuje ich negatywne komentarze, w którym wypominają ogrodowi manipulacje. – Zoo blokuje możliwość komentowania po tym, jak napisałam, że klatka którą pokazują jako miejsce w którym żyła Nubia to kłamstwo i wstawiłam link do wybiegu Nubi – pisze p. Karolina.

– Zoo Poznańskie usuwa niewygodne dla siebie komentarze ! Jak tak można !!! Stracili strasznie w moich oczach i w oczach wielu ludzi. Trzymajcie się – dodaje kolejna użytkowniczka. I jeszcze jedna relacja: Mnie już Państwo z Zoo zablokowali, za ukazanie kłamstw i hipokryzji Pani „dyrektor”. Link był do reportażu o jej pseudohodowli kotów, po czym została dyrektorem zoo.

Brudna przeszłość dyrektor ZOO

Dyrektor ZOO w Poznaniu, do którego ma trafić puma, Ewa Zgrabczyńska ma za sobą wiele nieciekawych wątków. Po pierwsze została skazana za prowadzenie nielegalnej hodowli kotów w kamienicy w Poznaniu. Na kilkudziesięciu metrach kwadratowych przetrzymywała kilkadziesiąt zwierząt.

Karą była jednak jedynie grzywna, a władze miasta stwierdziły, że to jej prywatna sprawa i nie ma wpływu na życie zawodowe. Życie zawodowe, w którym – co warto podkreślić – pracuje na co dzień ze zwierzętami i jest za nie odpowiedzialna.

Dyrektorem ZOO w Poznaniu Zgrabczyńska została w 2016 roku i już po kilku miesiącach pojawiły się pierwsze problemy. Wówczas decyzją Inspekcji Weterynaryjnej, odebrano tymczasowo ogrodowi część uprawnień ze względu na wątpliwości dotyczące panujących w nim warunków.

W 2019 roku z kolei Zgrabczyńska została negatywnie oceniona przez władze miasta, a po jej odwołaniu decyzję podtrzymano. Chodziło o sposób zarządzania przez nią ZOO, pojawiły się zarzuty dotyczące m.in. nieodpowiedniej polityki kadrowej, złego gospodarowania pieniędzmi publicznymi i przepychanki z powiatowym lekarzem weterynarii.

Przeciw państwu

W sprawie pojawia się wiele wątpliwości, jednak jak się zdaje głównym powodem, o czym mówiła w jednym z nagrań sama dyrektor ZOO, był fakt, że w naszym zamordystycznym prawie posiadanie takiego zwierzęcia na własność jest nielegalne. Niezależnie od tego, czy może mieć lepsze warunki u prywatnego właściciela.

Oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby zakazywać posiadania takich zwierząt, potencjalnie niebezpiecznych, jak tygrysy, lwy czy pumy na własność, jeżeli tylko ktoś jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo. W omawianym przypadku nie było zagrożenia, puma nigdy nie sprawiała kłopotów.

Jak na razie mężczyzna pozostaje nieuchwytny dla organów ścigania, które do akcji poszukiwawczej zaangażowały nawet śmigłowiec. O dalszych wydarzeniach w sprawie będziemy informować na bieżąco.