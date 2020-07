Ziemiec naciskał, ale Bosak się nie dał. Mocne słowa w TVP Info [VIDEO]

Krzysztof Bosak był jednym z gości Krzysztofa Ziemca w TVP Info. Poseł Konfederacji odmówił odpowiedzi na pytanie odnoszące się do ruchu jakiego stworzenie zapowiedział Rafał Trzaskowski. Zamiast tego mocno zaapelował o ratowanie Lotosu, który w ramach niekorzystnych ustaleń Komisji Europejskiej i przyzwolenia polskiego rządu ma w połowie trafić w ręce nieznanego gracza zza granicy.

– Wiem, że prowadzimy dyskusje według scenariusza, natomiast ja nie dam się w ten scenariusz wpisać. Nie będę rozmawiał o Rafale Trzaskowskim, o tym co internauci napisali w komentarzach, bo trwa szczyt unijny, na którym jest negocjowany… – mówił Bosak, ale w słowo wszedł mu prowadzący.

– To później, w drugiej części programu. Obiecuje, że do tego wrócimy – powiedział Ziemiec.

– Odmawiam rozmawiania o Rafale Trzaskowskim, o zapowiedziach, o tym co, kto na kogo napluł, bo to jest nieistotne dla Polaków. Jeżeli nie chce pan o szczycie unijnym to porozmawiajmy o fuzji Orlenu i Lotosu. Lotos ma być w połowie sprywatyzowany. UE narzuca nam skrajnie niekorzystne warunki, a rząd chce je zrealizować. Ratujmy Lotos przed rozbiorem, przed prywatyzacją, przed wpuszczaniem lisa do kurnika – apelował Bosak.

Wtedy Ziemiec odpowiedział, że trudno mówić o „prywatyzacji koncernu przez koncern, który należy też do spółki Skarbu Państwa”.

– Ja nie mówię o tym co przejmie Orlen. Orlen przejmie tylko połowę koncernu Lotos, druga połowa ma być udostępniona nieznanemu na razie graczowi zza granicy. Ponad połowa mocy przetwórczych Lotosu ma być udostępniona zagranicznym koncernom – uświadamiał prowadzącego i dodał, że nieznana jeszcze firma wejdzie do naftoportu, a Orlen za polski kapitał będzie zobligowany do wybudowania jej terminal przeładunkowy do paliwa lotniczego.

– PiS w tej chwili wpuszcza do strategicznych branż kapitał zagraniczny i robi to pod hasłem wzmacniania wzmacniania strategicznych koncernów – zaznaczył poseł Konfederacji.

– To jest sprawa, o której trzeba alarmować, to jest sprawa, o której dzisiaj powinniśmy rozmawiać. A nie o tym co powiedział Rafał Trzaskowski w Gdańsku czy Gdyni, ani nie o tym co powiedziała pani Krystyna Janda w przypływie rozżalenia, bo w wyborach przegrał jej faworyt – wytknął Ziemcowi Bosak.

Na koniec zaprotestował przeciwko recenzowaniu w telewizji publicznej opozycji, a nie rządu.