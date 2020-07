Prezent Merkel dla Polaków. Syn adiutanta Hitlera będzie ambasadorem w Warszawie! [VIDEO]

Arndt Freytag von Loringhoven może zostać nowym ambasadorem Niemiec w Polsce. Kim właściwie jest syn adiutanta Adolfa Hitlera?

Były wiceszef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Arndt Freytag von Loringhoven ma zostać nowym ambasadorem RFN w Polsce. Wcześniej był m.in. ambasadorem Niemiec w Czechach.

Von Loringhoven w przeszłości był również zastępcą sekretarza generalnego NATO ds. wywiadu i bezpieczeństwa. Jednak oprócz wieloletniej służbie w niemieckim wywiadzie ambasador ma też mroczne tajemnice.

Jego ojciec Bernd von Freytag-Loringhoven był ostatnim adiutantem Adolfa Hitlera. Do niemal samego końca przebywał z wodzem III Rzeszy w bunkrze w Berlinie.

Brend pod koniec wojny został aresztowany i był jeńcem armii brytyjskiej. Nie został uznany za zbrodniarza wojennego.

Po wojnie został wydawcą, a później wstąpił do Bundeswehry. W szybko osiągnął stopień generała oraz awansował na zastępcę Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

Arndt Freytag von Loringhoven powinien przybyć do Warszawy 29 lipca, czyli już za parę dni.

– Z jednej strony przysyłanie osoby o takich korzeniach, nie tylko ze względu na ojca, ale przede wszystkim zanurzenie w służbach specjalnych, mi się nie podoba. Ale z drugiej strony skoro Rosjanom się to nie podoba, to może jest to dobry kandydat. Przecież Rosjanie nie po to piszą wszystkie te artykuły, aby jakość niemieckich ambasadorów w Polsce rosła, ale wręcz przeciwnie – ocenił dr Tomasz Sommer.

Źródło: NCzasTV