Rada Języka Polskiego uznała słowo murzyn za obraźliwe. „Powstaje miękki totalitaryzm”

Rada Języka Polskiego twierdzi, iż słowo „Murzyn” obraża osoby czarnoskóre. Z kolei dr Jakub Bożydar Wiśniewski pisze na blogu o tym, dlaczego wobec tego stanowiska nie można przejść obojętnie.

– Słowo Murzyn było niegdyś neutralne […] dziś jest nie tylko obarczone złymi skojarzeniami, jest już archaiczne – twierdzi dr hab. Marek Łoziński z, a jakże, Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowisko profesora uznano za stanowisko Rady Języka Polskiego.

RJP poddała się lewicowemu dyktatowi, który siłowo wpychają Polakom oraz innym nacjom czarnoskórzy z USA. Amerykanie, i w ogóle Anglosasi, są tak zadufani w sobie, że twierdzą, iż każda norma u nich przyjęta jest uniwersalna. Nie zważają przy tym, na różnice kulturowe, czy doświadczenie historyczne.

No i tym sposobem wszyscy biali mają czuć się winni niewolnictwa, które prowadzili Anglosasi. Dodatkowo, skoro w USA istnieje n-word (nigger) to w każdym innym państwie również trzeba coś takiego wprowadzić. W Polsce chcą zrobić m-word z nie zabarwionego dotąd pejoratywnie „murzyna”.

Słowo „Murzyn” to wspaniały wytwór

W najnowszym wpisie na swoim blogu dr Jakub Bożydar-Wiśniewski wskazuje dlaczego choć temat wydaje się błahy, to nie można wobec niego przejść obojętnie. – „Pełzające rewolucje” składają się na ogół właśnie z przewlekłych serii podobnych błahostek – wskazuje.

– Słowo „Murzyn” to wspaniały wytwór spontanicznego porządku, jakim jest każdy język naturalny, w tym przypadku polszczyzna – zawiera się w nim bardzo precyzyjna zbiorowa intuicja na temat stałego antropologicznego kształtu „świata ludzkich spraw” – pisze Bożydar-Wiśniewski.

Dodaje, że słowo to nie ma naturalnego zastępnika, bo nie jest nim ani czarnoskóry ani Afrykanin. – Doskonale widać na tym przykładzie rażący kontrast między intuicyjną mądrością spontanicznych instytucji kulturowych a socjoinżynieryjnymi „zaleceniami komunikacyjnymi” – podkreśla.

Bożydar-Wiśniewski pisze też o powoływaniu się na tzw. wrażliwość odbiorcy. – To nie odbiorca ma nabywać cywilizacyjnej ogłady poprzez okazywanie szacunku zdroworozsądkowemu, organicznie powstałemu dziedzictwu kulturowemu, ale to owo dziedzictwo ma się w sposób rewolucyjny i arbitralny naginać w obliczu napierającego komunikacyjnego widzimisię – wskazuje.

– Na tym właśnie polega to, co niektórzy nazywają wyjątkowo toksyczną mieszaniną neomarksizmu i tzw. postmodernizmu: brak jakichkolwiek obiektywnych standardów epistemologicznych, czyli dyktat widzimisię, prowadzi do tego, że jedynym obiektywnym standardem organizacyjnym staje się czysta władza, w tym zwłaszcza tzw. władza miękka, czyli umiejętność zarządzania spreparowanymi zbiorowymi nienawiściami. Powstaje w ten sposób miękki totalitaryzm – dodaje.

Źródło: jakubbw.com