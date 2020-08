Cejrowski o zakazanym słowie „murzyn”: „Prawda jest taka, że są trzy rasy. Ktoś jest żółty, czerwony lub czarny”

Rada Języka Polskiego uznała, iż słowo „murzyn” obraża osoby czarnoskóre. Inne zdanie na ten temat ma Wojciech Cejrowski.

„Słowo Murzyn było niegdyś neutralne […] dziś jest nie tylko obarczone złymi skojarzeniami, jest już archaiczne” – twierdzi dr hab. Marek Łoziński z Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowisko profesora uznano za stanowisko Rady Języka Polskiego.

W programie „Studio Dziki Zachód” na antenie Radia „WNET” Cejrowski stwierdził, że taka interpretacja to nic innego, jak poddawanie się lewicowemu dyktatowi. Pomijając jednak przyczyny ideologiczne, zwrócił uwagę, że informowanie, kto jakiej jest rasy, ma istotne znaczenie choćby z przyczyn medycznych.

Cejrowski uważa, że słowo „murzyn” powinno nadal funkcjonować w oficjalnych przekazach, choćby po to, by opisywać rzeczywistość zgodnie z prawdą.

„Są murzyni, którzy uważają się za brązowych ludzi. Kalama Harris, kandydat na wiceprezydenta po stronie Demokratów, klasyfikuje się jako brown people. To mamy mówić teraz brązowi i czarni? Jaka jest reguła językowa? […] Prawda jest taka, że są 3 rasy. Ktoś jest żółty, czerwony lub czarny” – mówił Cejrowski.

Ponadto znany podróżnik wskazał, że na planie filmowym również jest murzyn. To akcesorium gripowe pozwalające na wysłonięcie niechcianego światła

Pół żartem-pół serio zastanawia się, czy urządzenie również czeka zmiana nazwy z przyczyn politpoprawności.

„W przemyśle filmowym jest też murzyn. Ci, którzy są oświetlaczami i operują mikrofonami na planach filmowych wiedzą co to jest murzyn […] takie drobne urządzenie. To czy mamy nagle nazywać go jakoś inaczej, bo jest obraźliwe? Co oni proponują zamiast murzyna? – zastanawia się Cejrowski.

Źródło: wnet.fm/NCzas