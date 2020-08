Łódzki kurator oświaty obnażył prawdzie oblicze ruchu LGBT. Został odwołany przez szefa MEN

Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski był gościem czwartkowych „Rozmów niedokończonych” na antenie TV Trwam. Obnażył tam prawdziwe oblicze ruchu LGBT. Słowa prawdy zabolały postępowych polityków. Do ataku na kuratora przystąpili m.in. Katarzyna Lubnauer i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Później pojawiła się informacja o jego dymisji.

Łódzki kurator oświaty w toruńskiej telewizji wskazywał na zgubne skutki tęczowej indoktrynacji młodzieży.

– Jeśli ktoś w to nie wierzy, ma wątpliwości, bo ja nie mam wątpliwości, to niech popatrzy, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, np. w Niemczech – powiedział Wierzchowski.

Podkreślił, że mamy tam do czynienia z „obowiązkową, permisywną seksedukacją, gdzie w szkołach, w podręcznikach znajdują się np. ćwiczenia, że dzieci mają zaprojektować dom publiczny i swoją rolę w tym domu albo jako osoba prowadząca ten dom, albo ktoś, kto w nim pracuje”. Do wprowadzenia podobnych „rozrywek umysłowych” w polskich szkołach dąży neomarksistowska lewica, w tym aktywiści LGBT i politycy pokroju Sylwii Spurek.

W ocenie Wierzchowskiego aktualnie „jesteśmy na etapie wirusa LGBT”.

– Jest to wirus dehumanizacji społeczeństwa, dehumanizacji młodych ludzi i odebrania im wartości. Jedyną naczelną wartością jest pokazanie, że nie ma żadnych zasad i wartości – wyjaśnił. Jak dodał, w imię tęczowej ideologii człowiek jest „redukowany do popędu seksualnego”.

– Jeśli nie przekażemy młodym ludziom podstaw współczesnej kultury, historii i humanizmu, to rzeczywiście będzie im trudno odnaleźć się w tym świecie – skwitował.

Te słowa niezwykle zabolały wrażliwych postępowców z KO. Dariusz Joński zażądał od szefa MEN, by odwołał Grzegorz Wierzchowskiego z pełnionej funkcji.

Z kolei była gwiazda .Nowoczesnej Ryszarda Petru, a obecnie poseł KO, Katarzyna Lubnauer „przeprosiła” za „wirusa Kuratora Wierzchowskiego”. Jednocześnie także postulowała dymisję kuratora.

„Łódź przeprasza za wirusa Kuratora Wierzchowskiego. Cały czas mamy nadzieję, że nie jest to zaraźliwe, a skutecznym lekiem powinna być natychmiastowa dymisja nosiciela” – napisała.

Lubnauer przyznała w kolejnym wpisie, że napisała interpelację w sprawie dymisji kuratora do szefa MEN Dariusza Piontkowskiego.

Odwołanie kuratora

Wygląda na to, że politycy sympatyzujący z ruchem LGBT mogą być z siebie zadowoleni. Na Twitterze pojawiła się bowiem informacja o odwołaniu Grzegorza Wierzchowskiego z funkcji kuratora oświaty. Nie podano jednak powodu takiej decyzji szefa MEN.

„Szanowni Państwo! Ogromnie dziękuję za wsparcie. Potwierdzam, że wczoraj otrzymałem informację o odwołaniu mnie z funkcji kuratora oświaty. Widziałem się z Ministrem @D_Piontkowski jeszcze w środę. Nic o tym nie wspomniał” – napisał Wierzchowski.

Wcześniej informację tę przekazała także małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.

„Potwierdzam. G. Wierzchowski poinformował mnie o odwołaniu Go z funkcji przez Ministra. Nic nie wiem o powodach. Grzegorz od lat zmaga się samotnie z organizacjami LGBT, które wchodzą w łódzkim do szkół z poparciem samorządów PO. Walczy z ich oskarżeniami w sądzie. Broni dzieci” – podkreśliła.

Źródła: TV Trwam/nczas.com/Twitter