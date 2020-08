Policjant oddał 7 strzałów w plecy Murzyna na oczach jego dzieci. Sprawa budzi kontrowersje [VIDEO]

Tej sprawie mogą towarzyszyć podobne dyskusje i kontrowersje, co sprawie George’a Floyda. Znów zarejestrowano brutalność policji i znów trudno ocenić, czy była ona uzasadniona czy nie.

Według niektórych świadków Jacob Blake miał ładzić spór dwóch osób dotyczący zarysowania samochodu.Według innych rozdzielał dwie bijące się kobiety. Na miejsce została wezwana policja. Do Blake’a wyszło trzech funkcjonariuszy – nie wiadomo, czy chcieli go zatrzymać, czy z nim porozmawiać.

Dalej relacje świadków i mediów rozchodzą się jeszcze bardziej. Według najczęściej powtarzanej wersji 29-latek miał być nie uzbrojony i nie stawiać oporu.

Mężczyzna odwrócił się tylko w stronę samochodu – najprawdopodobniej chciał wytłumaczyć sytuację swoim 3. synom siedzącym w pojeździe. Wtedy jeden z funkcjonariuszy oddał 7. strzałów w jego plecy.

Jednak według relacji Chicago Sun-Times Blake miał mieć nóż i przepychać się z policjantami.

Na nagraniu rzeczywiście widać, że trzyma coś w dłoni, ale równie dobrze mogą być to kluczyki od samochodu rozmazane na nagraniu.

29-latek przebywa obecnie w szpitalu, a jego stan jest stabilny. Uczestniczący w zdarzeniu policjanci zostali tymczasowo odsunięci od służby. Trwa śledztwo ws. całego zdarzenia.

W mieście wybuchły zamieszki spowodowane śmiercią Murzyna. Na ulice musiała wyjechać Gwardia Narodowa.

Jacob Blake wasn’t armed or violent when police in Kenosha, Wisconsin shot him 7 times in the back. pic.twitter.com/tw26TkhjHW

— Brad Betts (@870South) August 24, 2020