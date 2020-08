Konfederacja przedstawia projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 31 tysięcy złotych

Konfederacja przedstawia projekt podwyższenia kwoty wolnej od podatku do ponad 31 tysięcy złotych i związania jej z minimalnym wynagrodzeniem. Przy okazji przypominają, że kwota wolna od podatku jest o wiele wyższa w wielu krajach.

– Niesprawiedliwość to już mało powiedziane. To haniebne traktowanie ludzi i czysty wyzysk. Kwota wolna dla obywateli nie jest podnoszona od 11 lat i jest najniższa nie tylko w całej Unii Europejskiej, jest nawet niższa niż w wielu krajach znacznie mniejszych i biedniejszych. Jak można karać Polaków coraz wyższymi podatkami, a jednocześnie od lat nie podnosić kwoty wolnej?! – czytam na Facebooku Konfederacji.

Przedstawiciele prawicy wolnorynkowej przypominają, że kwota wolna od podatku dla parlamentarzystów jest dziesięciokrotnie wyższa dla posłów niż dla zwykłych obywateli. – Nie może być równych i równiejszych. Dlaczego parlamentarzyści mają cieszyć się kwotą wolną ponad 30 tysięcy złotych, a pozostali obywateli mają mieć ją na poziomie głodowym, niższym niż w Zambii czy Botswanie?! – podkreślają.

Konfederacja prezentuje w związku z tym projekt ustawy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 12-krotności płacy minimalnej, co wiązałoby się z kwotą wolną na poziomie ponad 31 tysięcy złotych. Wówczas byłaby na poziomie nieco wyższym od tego dla parlamentarzystów.

– Uważamy, że to jedna z najpilniejszych reform jakie trzeba przeprowadzić – podkreślono. – Tymczasem do tej pory, mimo wielu naszych prób i próśb, ani jeden poseł PiS-PO-SLD-PSL nie zechciał podpisać się pod tym pro-obywatelskim projektem! To niebywałe, aby nawet w takiej sytuacji posłowie „bandy czworga” nie popierali naszego projektu, przywracającego elementarną sprawiedliwość i równość w traktowaniu Polaków a zarazem próbowali na szybko przepchnąć podwyżki dla samych siebie.