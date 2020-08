W odmętach politpoprawności. Książka „Dziesięciu małych Murzynków” zmieni nazwę

„Dziesięciu małych Murzynków” Agathy Christie przechodzi we Francji do historii. Zmieniony zostanie nie tylko tytuł powieści, ale i treść.

Wszystko w ramach obłąkanej politpoprawności. Po aktywowaniu się ruchu „Black Lives Matter”, potomkowie brytyjskiej pisarki kryminałów stwierdzili, że tytuł „Dziesięciu małych Murzynków” może być obraźliwy.

Nowy tytuł będzie brzmiał: „Było ich dziesięciu”. Na ingerencji w tytuł się nie skończy. Zmieniona zostanie także treść. Zamiast słowa „Nigger” (tłum. Murzyn), które pojawia się w książce 74 razy, pojawi się inne. Wyspa Murzyna stanie się Wyspą Żołnierza, a Murzynków zastąpią żołnierze.

Wszystko to na wniosek Jamesa Pricharda, prawnuka Christie, i spadkobiercy praw autorskich pisarki. – Nie chcę, by ten tytuł szokował. Nie chcę, by zraniona została choćby jedna osoba – mówił w wywiadzie dla radia RTL.

„Dziesięć małych Murzynków” Christie napisała w 1939 roku. Popularny we Francji filozof Raphael Enthoven uważa, że takie zmiany to zwyczajne oszustwo.

„W roku obalania pomników i zmian nazw ulic i szkół, takie spóźnione powoływanie się na pragnienie autorki, to zwykłe oszustwo” – cytuje filozofa dziennik.pl. Ostrzegł on przed „piekłem”, do jakiego prowadzi „tyrania narracji większościowej”.

Podobnego zdania jest leksykolog Jean Prouvost. Uważa on, że choć słowo Murzyn może dziś szokować, to nie należy zmieniać tytułów i treści znaczących dzieł w historii literatury.

– Słowo stało się pejoratywne, ale należy ono do historii, której nie da się wymazać – uważa językoznawca. Wg niego wystarczyłoby poprzedzić książkę „notą wyjaśniającą”.

Polskie tłumaczenie „Dziesięciu małych Murzynków” (tytuł polski: „Dziesięciu Murzynków”) ukazało się w 1960 roku. Od 2004 roku książka ukazuje się pod tytułem „I nie było już nikogo”. Podobnie, jak w większości państw na świecie. Francja była jednym z ostatnich krajów, gdzie powieść wydawana była pod oryginalnym, pierwotnym tytułem.

