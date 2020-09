Andruszkiewicz będzie walczył z POLSKIMI platformami w sieci. YouTube i Facebook niezagrożone

Adam Andruszkiewicz, potężny wiceminister cyfryzacji, zapowiadał zaciętą walkę z cenzurą stosowaną wobec prawicy ze strony Facebooka i YouYube’a. Ostatecznie jednak potentaci są niezagrożeni, a na celowniku rządu znajdą się polskiego platformy.

Adam Andruszkiewicz odkąd przeszedł do rządu przeszedł już przeszło dwa lata temu w 2008 roku. Od tamtego czasu nie brakowało z jego strony zapowiedzi o tym, jak to będzie walczył z cenzurą w sieci.

Na celowniku potężnego wiceministra miały znaleźć się takie firmy jak Facebook, Google czy YouTube. Teraz do Sejmu ma wpłynąć projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która choć zakłada także słuszne rozwiązania, to jednak uderzy głównie w polskie platformy, a nie zagranicznych gigantów.

Obowiązek zgłoszenia

Projekt nowelizacji zakłada między innymi obowiązek zgłoszenia prowadzenia platformy wideo do Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To zmiana o tyle pozytywna, że obecnie nie wiadomo właściwie do kogo się zgłosić wobec łamania prawa czy regulaminu przez firmy takie jak YouTube oraz Facebook.

Zgłoszenie takie będzie musiało zawierać dane to tzw. szybkiego kontaktu. Druga zmiana jest już bardziej kontrowersyjna, wymusza bowiem na platformach zastosowanie mechanizmów, które realnie uniemożliwią niepełnoletnim dostęp np. do treści pornograficznych czy wyjątkowo krwawych. W praktyce może to jednak oznaczać znaczące naruszenie prywatności użytkowników.

Obejmie tylko polskie platformy

Okazuje się jednak, że nowelizacja dotknie tylko polskich platform, takich jak Wykop czy CDA – chyba, że ich właściciele wcześniej zdecydują się na emigrację z naszego nieszczęśliwego kraju. Prawu podlegać będą bowiem tylko firmy znajdujące się pod jurysdykcją polskiego prawa.

– Usługa YouTube spełnia definicję platformy udostępniania wideo, ale nie będzie podlegała jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, tylko innego państwa członkowskiego UE – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Anna Bocian, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– A dalej, że nowymi regulacjami zostaną objęte takie podmioty, jak Cda.pl, Wykop.pl, Nk.pl, Patrz.pl – czytamy na stronie dziennik.pl. – Zapewne będzie więc tak, że polski Wykop będzie lepiej nadzorowany niżeli „irlandzki” YouTube. Sporo to mówi o unijnych decydentach. Ale nie mniej o polskiej władzy, która tyle się nawymachiwała szabelką, iż z rozpędu trafiła w Naszą Klasę, zamiast w YouTube’a – zauważa redaktor Patryk Słowik.