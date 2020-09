Legalizacja przestępstw. Kluby Konfederacji w całej Polsce protestują przeciwko ustawie „Bezkarność+” [VIDEO]

Do Sejmu wraca ustawa potocznie nazywana „Bezkarność+”. Nowo powstałe Kluby Konfederacji zorganizowały przed biurami poselskimi w całej Polsce akcję protestacyjną.

Czym jest ustawa „Bezkarność+”?

Prawo i Sprawiedliwość w sierpniu złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nowelizacja zakłada, że można naruszyć „obowiązki służbowe”, a nawet „obowiązujące przepisy”, jeśli będzie to służyło „przeciwdziałaniu Covid-19”. Najbardziej kontrowersyjny punkt nowelizacji ustawy brzmi:

“Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione”.

Przyjęcie przepisów oznaczałoby de facto zalegalizowanie przestępstw, całkowitą bezkarność.

PiS próbował przepchnąć ustawę już w sierpniu. Wówczas poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgłosił sprzeciw wobec wpisania do porządku obrad nowelizacji ustawy. Na sali plenarnej panowało wielkie zamieszanie, posłowie PiS-u się pogubili, wielu nie głosowało i sprzeciw przeszedł. Na chwilę, bo teraz PiS wraca z pomysłem.

Kluby Konfederacji protestują w całej Polsce

Podczas sobotniego protestu w Warszawie pt. „Zakończyć plandemię” Braun przypominał, jak niebezpieczna jest to ustawa. – Ta ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wygląda na to, że rząd bardzo poważnie liczy się z możliwością stanięcia pod sądem. I dlatego właśnie potrzebuje ustawy „Bezkarność+”. Dlatego, że po tamtej stronie są ludzie mający świadomość, że przekroczyli już granice cywilizowanego prawa, pozbawiając naród polski praw gwarantowanych ustawowo i konstytucyjnie (…) Ta władza wie, że to jest działalność przestępcza. Jeśli ta ustawa przejdzie, to władza może wszystko – przestrzegał poseł.

W poniedziałek Kluby Konfederacji m.in. w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie i Trójmieście zorganizowały lokalnie akcje protestacyjne przeciwko ustawie „Bezkarność+”. Członkowie klubów i sympatycy pod biurami poselskimi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości – bo to od ich głosów zależeć będzie, czy nowelizacja ustawy przejdzie – organizowali konferencje prasowej i składali pisemne apele do parlamentarzystów, „żeby wycofali się z tego absurdalnego i kuriozalnego pomysłu”.

– Posłowie PiS-u próbują przegłosować projekt, który my umownie nazywamy projektem +Bezkarność plus+. Jest to projekt kuriozalny, którego polski system prawny nie zna – oświadczył Bosak podczas konferencji prasowej Konfederacji przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Jacek Bartyzel z partii KORWiN wskazywał z kolei, że taka „legalizacja bezkarności sprowadza się także do tego, że zakres władzy PiS-u będzie tak szeroki, że będzie mógł naruszać w dowolny sposób wolności obywatelskie”. „Ktoś, kto złamie prawo, mówiąc, że to w imię walki z koronawirusem, znowuż nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności. Taka wszechwładza urzędników, wszechwładza organów władzy państwowej, to właściwie wstęp do tyranii” – ocenił.

.@grabarczyktomek: Łódzkie biuro PiS jest bardzo niegościnne. Pomimo prób nie zostaliśmy wpuszczeni😔Chcieliśmy zostawić pisma do posłów, w których apelujemy, by nie popierali projektu #BezkarnośćPlus i zagłosowali przeciwko ustawie legalizującej łamanie prawa przez urzędników ‼️ pic.twitter.com/WBJmFO8UL0 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) September 14, 2020

Dziś Kluby Konfederacji w całej Polsce wyrażają swój sprzeciw odnośnie ustawy Bezkarność+. Sytuacja z mojego rodzinnego miasta z Gdyni. Posłów PIS – Horały i Śniadka nie było (norma) ale pismo udało się zostawić w biurze poselskim. pic.twitter.com/Jkyu4xHMMG — Konrad eN (@kodi_gdynia) September 14, 2020

Konferencja prasowa Klubu Konfederacji Toruń na temat projektu "Bezkarność+". Głos zabrali @DziadoszJakub oraz Robert Matuszewski. pic.twitter.com/FUnJ1tcaG7 — Patrycja Lewandowska (@levvandowska) September 14, 2020

Zapomniałem powiedzieć, że to jest patologia, że Premier jest jednocześnie posłem (władza ustawodawcza) i premierem (władza wykonawcza). No ale trudno #bezkarnośćplus #KlubyKonfederacji pic.twitter.com/7bExoA5eWP — Tomasz Brzezina (@BrzezinaTomasz) September 14, 2020

Dzisiaj członkowie Klubu Konfederacji w Stalowej Woli, złożyli w biurze poselskim @WeberRafal pismo, w którym prosimy o odrzucenie skandalicznej ustawy #BezkarnośćPlus pic.twitter.com/CUYpxCXGIP — Mariusz Witek (@mariusz_witek) September 14, 2020

W imieniu wadowickiego Klubu Konfederacji (a nawet dwóch 😀) razem z kol @JerzyZurick złożyliśmy dzisiaj pismo o głosowanie przeciw ustawie wprowadzającej brak kar za łamanie prawa pod pretekstem Covid (#bezkarnośćplus)przed biurem Europoseł @BeataSzydlo i posła @FilipKaczynski pic.twitter.com/owRi4yDPFc — Patryk Burzej (@Burzej) September 14, 2020