Sakiewicz ściemnia w TVP Info. Okazuje się, że chciał promować branżę futrzarską za grube pieniądze

Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej i Gazety Polskiej Codziennie, wiceprezes TV Republika na antenie TVN Info powiedział, że „lobby futrzarskie” chciało przekupić jego media. Tymczasem prawda okazuje się zupełnie inna.

Szczepan Wójcik, właściciel jednej z największych ferm futerkowych w Polsce postanowił przypomnieć panu Tomaszowi Sakiewiczowi jaka jest prawda.

„W TVP info redaktor @TomaszSakiewicz powiedział, że mityczne lobby futrzarskie próbowało przekupić jego media, ale się nie dali. Fakty są takie, że to Sakiewicz wysyłał do nas oferty. Nie skorzystaliśmy. I w tym tkwi problem” – napisał na Twitterze Wójcik, dołączając do tego treść oferty jaką otrzymał od jednego z managerów Telewizji Republika.

— Szczepan Wójcik (@szczepan_wojcik) September 18, 2020

Telewizja Republika zaproponowała promowanie tej branży materiałem pt. „Hodowlana potęga”. Cena? 100 tys. zł! Materiał miałby być emitowany z powtórkami na antenie, a także zamieszczony na portalu i kanale YouTube. Dodatkowo, równolegle miała być prowadzona kampania w „Gazecie Polskiej”.

Pani manager, która wysłała konspekt, zaproponowała 4 artykuły nt. branży z wywiadami hodowców, przedstawicielami branży, wyliczeniami i ewentualnymi zagrożeniami/skutkami w przypadku zakazu hodowli. Materiały miałby być też opublikowane na okładce i portalu. Za tę usługę media Sakiewicza zażyczyły sobie 120 tys. zł.