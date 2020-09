Wojna w Górskim Karabachu. Armenia pokazuje, jak niszczy azerskie czołgi. „Agresja była zaplanowana” [VIDEO]

Według armeńskich władz atak sił azerbejdżańskich rozpoczął się w niedzielę rano na osady cywilne w Górskim Karabachu, w tym w uchodzącym za stolicę regionu Stepanakercie.

Premier Armenii Nikol Paszynian napisał, że „agresja została zaplanowana”.

„Niedawne agresywne wypowiedzi z przywódców Azerbejdżanu, wspólne ćwiczenia wojskowe na dużą skalę z Turcją, a także odrzucenie obserwatorów OBWE wyraźnie wskazują, że agresja była wcześniej zaplanowana i stanowi prowokację na dużą skalę przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu w regionie” – napisał premier Paszynian na Twitterze.

Recent aggressive statements of #Azerbaijan 'i leadership, large-scale joint mil excercises w/ #Turkey , as well as rejection of @osce PRCiO monitoring requests clearly indicate this aggression was pre-planned and constitutes large-scale provocation against regional peace & securtiy

Armenia odpowiedziała zdecydowanie na azerski atak. Ministerstwo obrony poinformowało o zniszczeniu dronów, helikopterów, a także czołgów i wozów bojowych Azerbejdżanu. na dowód opublikowano dwa filmy.

Stan wojenny i powszechna mobilizacja została ogłoszona w Armenii. Premier Paszynian powiedział: „Wzywam wszystkich z przydziałem wojskowym, aby zgłosili się do terytorialnych biur werbunkowych. Dla dobra ojczyzny, dla zwycięstwa.”

Martial law and General mobilization will be declared in #Armenia . @NikolPashinyan : I call on the personnel attached to the troops to report to their territorial military recruitment offices. For the sake of the homeland, for the sake of victory

