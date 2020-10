Homokomando nad Wisłą. Dwumetrowy gej zbiera drużynę [WIDEO]

Ma dwa metry, jest napakowany i chodzi bez koszulki. Oto polski „potężny gej” i jego sportowa drużyna w akcji.

W sierpniu media obiegła informacja o tajemniczym „Homokomando” i jego liderze Linusie Lewandowskim. Sytuacja nie była zbyt wesoła, bo Lewandowskiemu podbito oko, gdy stał pod blokiem na warszawskiej Pradze ze swoim partnerem.

Internauci zastanawiali się jednak czym tak naprawdę jest „Homokomando”. Teraz w sieci pojawił się reportaż z ćwiczeń jego drużyny.

Okazuje się, że Homokomando to „gejowska drużyna sportowa”. Jej członkowie lubią ćwiczyć np. w Warszawie nad Wisłą.

Sam Lewandowski, z którego żartowan,o okazuje się być dwumetrowym i wysportowanym gejem. Jak opisują reporterzy, którzy udali się z nim na spotkanie, lubi „chodzić bez koszulki”.

– Trenujemy, bo człowiek wysportowany czuje się lepiej i bezpieczniej. No i to poprawia sylwetkę, przez co łatwiej podrywać innych gości – powiedział dziennikarzom Lewandowski.

– Generalnie ćwiczymy na drążkach, biegamy, w weekendy czasami robimy sobie np. trening w paintballa, czy rowerowy, czy kajakowy – wyjaśnia przebieg treningów w swojej drużynie.

Źródło: YouTube Oko.press