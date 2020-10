Baca wkurzył się na PiS. „Nadajecie się tylko do jednego: wydawania naszych pieniędzy” [WIDEO]

Przez Polskę przetacza się coraz większa fala protestów. Ludzie dają upust swojej złości w mediach społecznościowych, na ulicy. Od kilku dni furorę w Internecie robi pewien baca, który w niewybrednych słowach przedstawia, co myśli o działaniach rządu podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa.

Góral nie rozumie, jak można zamknąć ludziom biznesy, pozbawić ich źródeł dochodu, zakazać im uczciwej pracy.

– Zamknijcie jeszcze Wiejską. Wpuście nowych ludzi do rządu, bo wy się do tego nie nadajecie. Co wyście zrobili dla nas, jako Polaków? Porozdawaliście 500 plus, a teraz nie macie pieniędzy. I od kogo ściągacie? Mandat za zakaz jedzenia na ulicy, za zakaz picia, może jeszcze za zakaz pierdzenia? – pytał baca.

– Cały rząd do dymisji, cały rząd w p***u. Nauczyliście się tylko jednego: brać. Od kogo? Ode mnie? Będziesz moje dzieci okradał? – pytał wkurzony baca.

– Do roboty krawaciarzu, widły weź jak ja, i pokaż, że potrafisz zarobić. A nie *** restauracje zamykasz, *** kina zamknąłeś, zamknąłeś *** baseny. Wykańczasz całą Polskę – krzyczał.

– Nie będziesz okradał moich dzieciaków. I uwierzcie mi, że będę się starał jak każdy normalny myślący obywatel o to, żeby rozpierdzielić cały rząd w Polsce. Bo nadajecie się tylko do jednego: do wydawania naszych pieniędzy. A my, Polacy, się na to nie godzimy – powiedział baca.