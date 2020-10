Drugie starcie Lecha w LE. Trudne zadanie przed „Kolejorzem”

Piłkarze Lecha Poznań w czwartkowy wieczór na Ibrox Starium w Glasgow powrócą do rywalizacji w Lidze Europy. Wyjazdowe starcie z Rangers FC będzie drugim występem podopiecznych Dariusza Żurawia w fazie grupowej rozgrywek.

W pierwszej kolejce, po walce ulegli Benfice Lizbona 2:4. W starciu ze Szkotami w zespole „Kolejorza” zabraknie kilku kluczowych zawodników.

Lech w stolicy Szkocji zagra bez kilku kluczowych postaci. W obronie zabraknie Bohdana Butko, który nie jest jeszcze gotowy do gry, dysponowany nie będzie też Djordje Crnomarković, a w pomocy Żuraw będzie musiał obejść się bez Jakuba Kamińskiego i Pedro Tiby. Na szczęście urazy ww. zawodników nie są poważne, więc wszyscy powinni być dostępni już w przyszłym tygodniu. Po pauzie za kartki do rywalizacji w Europie wraca za to filar obrony Kolejorza Lubomir Satka. Czytaj dalej »