Pilot dawno się katapultował. Zamiast zamykać cmentarze, trzeba zamknąć ten rząd

Premier Morawiecki twierdzi, że idziemy „drogą środka”. To takie połączenie lockdownu w tych branżach, gdzie można było zachować środki bezpieczeństwa z wyprowadzeniem ludzi na ulicę, gdzie nikt nie trzyma dystansu i budowaniem odporności wśród protestujących.

O zakazie odwiedzania cmentarzy w jednym z najważniejszych, najświętszych dla Polaków dni, dowiedzieliśmy się „za pięć dwunasta”. Zapewne kolejne restrykcje na Boże Narodzenie zostaną ogłoszone w Wigilię o 12, a Sylwestra odwołają 31 grudnia po 19.

O tym, że nie będzie można odwiedzić cmentarzy kilka godzin przed ich zamknięciem dowiedziały się osoby, które przemierzyły już kilkaset kilometrów, by odwiedzić groby najbliższych 1 listopada. No ale kto mógłby przewidzieć, jak to się skończy. Kto mógł się spodziewać, co ta decyzja spowoduje i że ludzie rzucą się na cmentarze.

W tym samym czasie rząd zadbał o budowanie odporności zbiorowej w centrach polskich miast na koronaparty, które w rytm hitów wieszcza narodowego „Cypisa” urządziły sobie nastolatki podczas protestów. I teraz wytłumaczcie komuś, kto widzi takie obrazki w telewizji, że nie może stanąć sam przy grobie bliskiej osoby, bo go dopadnie złowrogi wirus.

O tym, że nikt cmentarzy nie odwiedzi dowiedzieli się też drobni polscy przedsiębiorcy, którzy już się na te dni przygotowywali. I teraz zostali z tymi kwiatami i zniczami zostali jak Jacek Sasin z kopertami na 10 maja.

Pytanie „czy leci z nami pilot?”, jest już tylko pytaniem czysto retorycznym. Od kilku miesięcy rozporządzeniami bez żadnego trybu odbierane nam są kolejne połacie wolności, całe grupy zdrowych obywateli skazywane są na areszt domowy, przegłosowywane są możliwości wprowadzenia przymusowego przyjęcia niesprawdzonej szczepionki na wrażego wirusa.

Każdy rząd jest zły, ale rząd PiS z niezwykłą pasją i butą pokazuje w jakiej pogardzie ma wolność gospodarczą, własność i ciężką pracę Polaków. Banda urzędasów, która od żłobka do nagrobka siedzi na państwowym za pieniądze podatników i w życiu nie utrzymywała się z uczciwej pracy ze szczególną perfidią niszczy pracę i przedsiębiorczość obywateli, dzięki którym ten kraj jeszcze jakoś zipie.

Na szczęście nie takich nasz nieszczęśliwy kraj przetrwał. Inwencja twórcza Polaków nie zna granic i radzą sobie z absurdalnymi zakazami władzy. Mieliśmy już przykłady obchodzenia zakazu pracy dla siłowni i gastronomi. Teraz mamy „Park Cmentarny” w miejsce cmentarza, a zgodnie z obecnymi przepisami w parku złowrogi wirus nie atakuje i można być bez maski.