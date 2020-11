Oni chcą robić rewolucję?! Kompromitujący występ Oleszczuk ze #StrajkKobiet. Poznała, co to praca i wytrzymała jeden dzień

Nadia Oleszczuk z Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet przedstawiła się szerokiej publiczności w wywiadzie udzielonym Radiu ZET. Jeśli rząd miałby upaść – czego domaga się #StrajkKobiet – to po takim wywiadzie może upaść co najwyżej ze śmiechu.

Zdumiona odpowiedziami na pytania była nawet prowadząca wywiad redaktor Beata Lubecka.

Oleszczuk ma nadzieje, że jest szansa na porozumienie z rządem. – Myślę, że negocjacje z rządem w bliższej czy dalszej perspektywie to jest jakiś cel – powiedziała.

Dopytywana, czy taki cel zakłada sobie Rada Konsultacyjna, odpowiedziała: – Tak, zakłada sobie, negocjacje z rządem oczywiście. Jeżeli rząd będzie chciał także się z nami porozumieć i uwzględnić te postulaty, które przedstawiliśmy, to oczywiście” – wyjaśniła Oleszczuk.

Skąd Oleszczuk w Radzie Konsultacyjnej?

Na pytanie, w jaki sposób Oleszczuk znalazła się w Radzie Konsultacyjnej, dziewczyna odpowiedziała, że „można powiedzieć, że zostało mi odstąpione”.

Kompetencje? – Właśnie ze względu na to, że jestem młodą kobietą i że powinnam walczyć o swoje prawa – wydukała.

Od kogo zostało odstąpione miejsce? Od Jana Zygmuntowskiego.

– Kim jest Jan Zygmuntowski? – zapytała red. Lubecka. Tego pytania – to nie jest żart – Oleszczuk nie zrozumiała.

Po wyjaśnieniu „zawiłości” pytania Oleszczuk wreszcie zrozumiała i powiedziała, że od „wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego”, z którym jest w związku.

Ciężka praca Oleszczuk w knajpie wegańskiej

Czym Oleszczuk zajmuje się na co dzień? W wakacje próbowała trochę popracować. Znalazła nawet zatrudnienie w Warszawie w jednej z wegańskich restauracji. Długo tam jednak nie wytrzymała. Praca okazała się za ciężka.

– To, co tam zastałam, przekroczyło wszelkie moje oczekiwania. Nie dość, że musiałam wykonywać trzy zadania na raz, czyli zarówno być odpowiedzialna za zamówienia, więcej nawet, za sprzątanie stolików, za toaletę, za zmywak, to zaproponowana mi stawka była poniżej płacy minimalnej. Nie chciano mi zapłacić za dzień próbny, który odbyłam – żaliła się.

– Było to tym bardziej zaskakujące, bo wydawało mi się, że właściciele (wegańskiej restauracji – red.) mają jakieś swoje wartości, którymi kierują się w życiu – ubolewała Oleszczuk.

Cóż, Oleszczuk poznała, czym jest praca i szybko poległa. Najgorsze, że tacy ludzie chcą robić w Polsce rewolucję i dorwać się do pieniędzy podatników, czyli naszych.