Tak Strajk Kobiet wybierał Radę Konsultacyjną. Aktywistka się wygadała. „Tu nie chodzi o żadne powiązania” [VIDEO]

Na antenie Radia ZET zagościła Nadia Oleszczuk z Rady Konsultacyjnej tzw. Strajku Kobiet. Aktywistka wyjaśniła, jak znalazła się w jej szeregach. Podała trzy główne argumenty.

W niedzielę tzw. Strajk Kobiet ogłosił skład Rady Konsultacyjnej (takiej jak na Białorusi).

Wstępny skład tworzą: Barbara Labuda, Beata Chmiel, Danuta Kuroń, Jacek Wiśniewski, Robert Hojda, Mirka Makuchowska, Bożena Przyłuska, Dorota Łoboda, Katarzyna Krzyżanowska, Monika Płatek, Michał Boni, Piotr Szumlewicz, Sebastian Słowiński, Paweł Kasprzak, Kinga Łozińska, Dominika Lasota oraz Nadia Oleszczuk.

Ta ostatnia aktywistka gościła na falach Radia ZET. Padło niewygodne pytanie o powiązania.

– Myślę, że plan protestu na najbliższy czas znajduje się na stronie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i w tym tygodniu także się odbywały protesty, czy to wspierające pracowników kultury, czy blokady. W poniedziałek chociażby – mówiła Oleszczuk.

Jak mówiła, w Radzie Konsultacyjnej znalazła się, ponieważ pewna osoba odstąpiła jej miejsce. Beata Lubecka dopytywała więc, kim jest ten człowiek.

– Jest wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego – powiedziała aktywistka.

– Nie wiem, czy to jest to samo nazwisko, ale na twoim profilu to nazwisko również widnieje i jest tam napisane, że jesteś w związku z tym młodym człowiekiem, tak? To jest ta sama osoba? – dociekała dziennikarka.

– Tak, tak, tak, jesteśmy w związku. Ale myślę, że to w tym przypadku nie ma znaczenia i ta decyzja nie została podjęta w ten sposób. Myślę, że jeżeli chodzi o ten obszar, który będę reprezentować, a tym obszarem są prawa pracownicze, to myślę, że po prostu zostałam wybrana i to miejsce zostało mi odstąpione, dlatego że reprezentuję Komisję Młodych – mówiła.

– Tu nie chodzi o żadne powiązania. Po prostu nie było osoby, która byłaby również młoda, była kobietą i chciała po prostu przyjąć to miejsce – przekonywała Nadia Oleszczuk.

Po jąkaniu się kilkanaście sekund następnie pada:

– Jak się dostałaś do rady #StrajkKobiet?

– Pewna osoba ustąpiła mi miejsca.

– A co to za osoba?

– *Pada imię i nazwisko*

– Kim ona dla Ciebie jest?

– To mój chłopak, ale ja mam kompetencje bo jestem PRZEWODNICZONCOM. pic.twitter.com/tcEwxXhzLh — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 5, 2020

Dzisiejszy wywiad z Julką ze #StrajkKobiet to jest mistrzostwo świata.

Dziewczyna cały czas się jąka, nie ogarnia o co Lubecka ją pyta. Następnie myśli, że odpowiedziała dobrze, a jednak została zaorana 😆

Wincyj takich ludzi do tej całej rady rekonstrukcyjnej. pic.twitter.com/co8uDML3XC — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 5, 2020

Skandal! Młoda lewaczka Julka, musiała PRACOWAĆ W PRACY!

– Próbowałaś znaleźć pracę?

– Pracowałam w wegańskiej restauracji. Musiałam wykonywać TRZY ZADANIA NA RAZ. Myślałam, że właściciele mają swoje wartości!

– Czyli na własnej skórze doświadczyłaś tego czym jest PRACA. pic.twitter.com/pfLCZp3PfA — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) November 5, 2020

Źródło: Radio ZET