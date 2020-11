Szczepionka na koronawirusa niebezpieczna? Dr Czerniak ostrzega [WIDEO]

W swym nagraniu dr Hubert Czerniak mówi o „śmiertelnie niebezpiecznej”, jego zdaniem, szczepionce na koronawirusa. Jakie są fakty?

Dr Czerniak swój przekaz kieruje do „elity”, do której zalicza nauczycieli, odpowiadających za edukację czy pracowników administracji, ale też wszystkich myślących Polaków.

Bardzo zdrowy skwalen

Dr Czerniak powołuje się na informację Polsat News. – Pół miliona rekinów trzeba złapać, żeby mieć skwalen do szczepionki na koronawirusa. Skwalen wspaniała rzecz, jest to produkt pośredni przy produkcji cholesterolu, jest to bardzo zdrowy, odżywczy preparat – zaczął dr Czerniak.

– Bardzo zdrowy, odżywczy preparat, jeżeli spożyjesz go doustnie, ale jeżeli ja Ci go wstrzyknę, to Twój organizm odbiera skwalen jako antygen, jako obcego, którego trzeba zwalczyć, więc wytworzy przeciwciała – kontynuuje.

Gulf War Syndrome

Dr Czerniak przypomina też historię amerykańskich żołnierzy, którzy jadąc na wojnę w Zatoce Perskiej zostali zaszczepieni eksperymentalną szczepionką przeciw wąglikowi, który również zawierał skwalen. – Tysiące żołnierzy zaszczepionych tą szczepionką nie żyje, tysiące jest kalekami – mówi dr Czerniak.

Lekarz mówi o Gulf War syndrome, który przewlekłą i wielobjawową chorobą dotykającą powracających weteranów wojny w Zatoce Perskiej w latach 1990–1991. Powiązano z nią szeroki zakres ostrych i przewlekłych objawów, w tym zmęczenie, bóle mięśni, problemy poznawcze, bezsenność, wysypkę i biegunkę. Według oficjalnej wersji wydarzeń choroba jest tajemnicza, a jej przyczyny nie są znane.

– Obecnie w szczepionkach przeciw grypie skwalen jest używany przez niektóre firmy – dodaje dr Czerniak. – Dlaczego nie ma w mediach merytorycznych dyskusji na temat chorób i zdrowia? Nie zastanowiliście się?

„Inflacja pójdzie w górę”

– Czy chcemy, żeby w końcu brakowało nam jedzenia, miejsc pracy, pieniędzy na cokolwiek? – pyta. – Przecież niedługo po siłowniach, restauracjach, hotelach będą zamknięte kolejne zakłady pracy, bo oni was internują.

– Lekarze mają mieć płacone 100 procent chorobowego, jeżeli walczą z COVID-em, a skąd na to pieniądze? Dodrukujecie ten papier. Inflacja pójdzie w górę jak za Balcerowicza – dodaje.

Prawdziwa epidemia

– Jakoś nikogo nie rusza to, że mamy epidemię cukrzycy, nowotworów, udarów, zawałów. To jest prawdziwa epidemia, gdzie nie spojrzysz masz kogoś chorego, a COVID-a masz tylko w telewizji. Gdy wyrzucisz telewizor, nagle stwierdzasz, że nie ma epidemii – zauważa dr Czerniak.