Duda chwali kardynała, którego ukarał papież. Powodem opieszałość z badaniem pedofilii

– Polska od dawna znajduje się na celowniku finansowych i politycznych potęg prowadzących dechrystianizacyjną kampanię w Europie i Ameryce – powiedział były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Ludwig Müller w rozmowie z agencją Kath.net.

Duchowny natychmiast stał się autorytetem dla polityków i mediów wspierających PiS. – Jasno, jednoznacznie i w punkt. Przede wszystkim o wartościach. Szacunek – napisał na Twitterze Andrzej Duda.

Problem w tym, że kardynał Müller to postać co najmniej „kontrowersyjna”.

O Müllerze zrobiło się głośno w 2017 roku, gdy papież Franciszek dowiedział się o dotyczących pedofilii oskarżeniach w sprawie kardynała Theodore’a McCarricka. Wówczas w Watykanie „ruszyła miotła”.

Kardynał Müller, zachwalany przez pana Dudę, został usunięty przez @Pontifex Franciszka ze stanowiska prefekta kongregacji nauki wiary za tuszowanie skandali pedofilskich.Przenosił, jako i nasi biskupi, pedofilów z parafii do parafii.

Müller nagle, ostatniego dnia sprawowania mandatu, otrzymał decyzję, że jego kadencja na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary nie zostanie przedłużona. Audiencja trwała minutę i rzekomo nie otrzymał uzasadnienia tej decyzji.

To o tyle szokujące, że Müller był zaufanym współpracownikiem poprzednika Franciszka.

W 2017 roku The Associated Press wyrzucenie Müllera opisywała w artykule „Pope removes German cardinal as sex abuse crisis catches up”. Pojawia się w nim stwierdzenie, że podczas kadencji niemieckiego kardynała kongregacja miała aż 2000 zaległych, niezbadanych przypadków księży, którzy gwałcili i molestowali dzieci.

Sytuacja była tak zła, że ze współpracy z papieską komisją zrezygnowała Marie Collins. To ofiara, którą papież Franciszek poprosił o pomoc Kościołowi.

Collins zrezygnowała w marcu 2017 roku wskazując na „niedopuszczalny” poziom oporu ze strony biura Müllera na propozycje komisji.

