Postulaty społeczne Julki. Nadia ze Strajku Kobiet nie wie, dlaczego jej pomysły nie mają sensu [WIDEO]

Młoda feministka #julka, czyli Nadia Oleszczuk z Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet zgłosiła konkretne postulaty społeczne. Państwo ma płacić dodatkowo kobietom za czynności domowe. Chłop za np. wynoszenie śmieci i trzepanie dywanów raczej nic nie dostanie. I na co komu taka równość?

Mądrości domorosłych feministek szeroko leją się po Internecie. Nasza #julka uważa, że „kobiety powinny mieć skrócony czas pracy do 7h przy takiej samej płacy, ponieważ nie dostały równouprawnienia.”

W dodatku „kobiety pracujące w domu powinny DOSTAWAĆ OD PAŃSTWA 2100 zł i mieć wliczony ten czas do emerytury”.

Pyszny jest też ten fragment rozmowy na kanale Imponderabilia:

„Pogięło Cię?

– Tak”

Dowiemy się też, że dostałyśmy równouprawnienie, w którym po pierwsze musimy odnosić sukcesy zawodowe. Tym, które wybiorą dom, praca domowa została wyceniona na 2100 zł – przez kogo i jak nie wiadomo.

Co prawda pojawiały się dotąd pomysły wspomagania kobiet za wychowanie dzieci, ale pomysł, by płacić za posprzątanie sobie pokoju, czy ugotowanie posiłku, pochodzi z jakiejś wyjątkowej wylęgarni paranoi. W dodatku przy powszechnych dziś podziałach obowiązków w rodzinach, premiowanie wyłącznie kobiet to chyba homofobia, żeński szowinizm i dyskryminacja ze względu na płeć.

– „Dlaczego takie rozwiązania miałyby nie być możliwe”, przecież tu aż słychać rozpacz tej niewiedzy, głębokiej jak rów mariański, na dnie którego żyje wiadomo kto – komentuje redaktor nczas.com, Radosław Piwowarczyk.