Grzegorz Braun: Rząd pod sąd. To jest zdrada i zaprzaństwo!

Grzegorz Braun rozprawia się z ostatnimi skandalicznymi działaniami rządu PiS! – Za takie rzeczy rząd pod sąd. To jest zdrada i zaprzaństwo – mówi poseł Konfederacji.

– Nie ma takiego kota, co by się w telewizji reżymowej nie dało odwrócić ogonem. Nie ma takiej hańby, nie ma takiej zdrady, której by Mateusz Morawiecki, swój własny najlepszy rzecznik, nie zdołał przedstawić jako wielkiego zwycięstwa, tryumfu, bezapelacyjnego sukcesu i nie ma takich słów pięknych, szlachetnych, najlepiej nam się kojarzących: naród, patriotyzm, solidarność, których by wspomniany premier rzecznik aktualnego układu władzy nie zdołał spostponować, zszargać, inkrustując nimi wykwity, wyziewy własne w tej wojnie propagandowej, którą władza prowadzi w wojnie z własnym narodem – mówił Braun.

– Oczywiście wszystko pod hasłem bezpieczeństwa, zachowania suwerenności i tym podobnych – dodawał. – Morawiecki z mianowanym już oficjalnie na wielkiego szpitalnika odpowiedzialnego za te akcje wyszczepiania narodu, ministrem Dworczykiem, występują wobec Polaków jako bezkompromisowi akwizytorzy przemysłu farmaceutycznego.

– Bezkompromisowi tzn. bez oglądania się na fakty, na rzeczywistość weryfikowalną naukowo i prawnie – kontynuował Braun. – Wciskają razem ze swoim kolegą Niedzielskim ten kit i ileż razy to już słyszeliśmy: tak, wszystko będzie bezpieczne; tak wszystko będzie bezpłatne; wszystko będzie z poszanowaniem praw, wolności.

– Zawsze są gotowi to powtórzyć. Nie ma to żadnego znaczenia, fakty nie mają żadnego znaczenia – podkreślił poseł Konfederacji. Polityk i reżyser podkreśla, iż premier Mateusz Morawiecki w Brukseli abdykował z suwerenności Polski. – Od czegoś Eurokołchoz musi zacząć, no więc właśnie zaczął – dodał Braun.

– Za takie rzeczy rząd pod sąd. To jest zdrada i zaprzaństwo, a na dodatek jeszcze robienie idiotów z obywateli, którym – najwyraźniej władza ma to sprawdzone – każdy kit można wcisnąć, czy to pod pretekstem walki z pandemią, czy to pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego – podsumowywał.