Michalkiewicz: Głupie kujony, które pozycję społeczną zawdzięczają…

– Miłe złego początki – powiedziała czarownica wbijana na pal – zaczyna swój najnowszy felieton w miesięczniku „Moja Rodzina”, publicysta Stanisław Michalkiewicz.

Michalkiewicz pisze o teologii sodomii i gomorii, przywołując przykład Michała Sz., pseud. Margot, który „wprawdzie twierdzi, że jest kobietą, ale nie potrafi tego udowodnić”.

Duraczyli całe pokolenia młodzieży

– Żadna z osobistości „stojących murem” za „Margotem” nie zażądała on niego, by pokazał dowód. Niekoniecznie publicznie; mogłoby się to odbyć przy drzwiach zamkniętych – pisze Michalkiewicz. – Nikogo to nie interesuje, co pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego w czasach stalinowskich tylu wykształconych z wielkich miast uwierzyło nie tylko w Stalina, ale nawet w Trofima Łysenkę.

– W większości bowiem są to głupie kujony, które swoje awanse i pozycję społeczną zawdzięczają właśnie takim zachowaniem stadnym – tłumaczy publicysta. Dalej przytacza przykłady profesorów, którzy swe tytuły zawdzięczają rozprawom na tematy marksistowskich urojeń, które nic nie mają wspólnego z rzeczywistością.

– Te tytuły, to jeszcze nic – bo najgorsze było to, że ci durnie nie duraczyli wyłącznie samych siebie, tylko całe pokolenia młodzieży, czego skutków właśnie doświadczamy – dodaje Michalkiewicz.

Proste jak budowa cepa

– Tymczasem walczymy o praworządność, która między innymi polega na tym, że na niezawisły sąd nie powinno się wywierać żadnych nacisków. Ale od czego marksistowska dialektyka? Nacisków na niezawisłe sądy nie wolno wywierać tylko w dobrej sprawie, ale w sprawie złej nie tylko można, ale nawet trzeba – pisze dalej Michalkiewicz.

I tłumaczy jak łatwo rozróżnić, kiedy to sprawy są dobre, a kiedy nie. – To proste, jak budowa cepa: sprawa jest dobra, gdy chodzi o interesy naszych faworytów, a jeśli jest wbrew tym interesom – no to oczywiście jest zła – wyjaśnia.

Cały felieton dostępny na stronie Stanisława Michalkiewicza.