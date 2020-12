Szef Pfizera jeszcze się nie zaszczepił własnym specyfikiem. „Nie chcę się wpychać do kolejki”

Prezes koncernu Pfizer, który wraz z BioNTech opracował szczepionkę na koronawirusa, sam jeszcze jej nie przyjął. Jak twierdzi, nie chciał „wpychać się do kolejki” oczekujących na jej podanie.

Opracowana we współpracy z niemiecką firmą BioNTech szczepionka Pfizera to pierwszy tego typu specyfik zatwierdzony do użytku w nagłych wypadkach w USA.

W piątek na jej stosowanie u osób w wieku powyżej 16. roku życia zezwoliła Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).

W niedzielę zaś Centres for Disease Control and Prevention zaleciła jej stosowanie.

Rządowa instytucja zastrzegła jednak, że jako pierwsi powinni się zaszczepić pracownicy służby zdrowia i rezydenci domów opieki długoterminowej.

Na razie jednak dyrektor generalny nie przyjął produktu swojej firmy. Albert Bourla stwierdził, że zarówno on sam, jak i zarząd firmy, nie będą „wpychać się do kolejki”.

Jak dodał, ma 59 lat i jest stosunkowo zdrowy, dlatego nie uważa za do odpowiednie, by przyjął szczepionkę przed innymi, bardziej potrzebującymi jej osobami.

Bourla przekonuje jednak Amerykanów, by „ufali nauce” i zachęca do przyjmowania szczepionki wyprodukowanej przez jego koncern.

Podczas jednego z programów telewizyjnych stwierdził nawet, że szczepionka Pfizer i BioNTech została opracowana „w świetle reflektorów”. Dodał, że wszystkie dotyczące jej dane znajdują się na serwerach.

Źródło: CNBC