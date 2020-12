Amantadyna dopuszczona w leczeniu Covid-19. Rząd bohatersko rozwiązuje problem, który sam stworzył

Amantadynę można ponownie używać w Polsce w leczeniu Covid-19. Lek Viregyt K – zawierający chlorowodorek amantadyny – po przerwie, od 21 grudnia pojawił się w aptekach.

O amantadynie głośno jest niemal od początku ogłoszonej pandemii koronawirusa. Jednym z pierwszych lekarzy, który wskazywał, że lek pomaga łagodnie przechodzić objawy koronawirusa, był dr Włodzimierz Bodnar.

O skuteczności amantadyny z biegiem czasu informowało coraz więcej lekarzy.

W listopadzie w Sejmie Konfederacja zorganizowała konferencję prasową, na którą zaprosiła dr Bodnara. Mówił on, że rozpoczął terapię amantadyną oddolnie.

– Apelowałem (ws. amantadyny – red.) od wielu miesięcy i pisałem, gdzie tylko mogłem. Moje głosy odbijały się jak od betonu, tylko żadnym echem – mówił dr Bodnar i wskazywał, że głównie procedury blokują dostęp do szerokiego zastosowania leku.

Rząd zakazuje terapii amantadyną

Jednocześnie posłowie Konfederacji 20 listopada złożyli interpelację poselską ws. amantadyny (Interpelacja nr 15008 dostępna w TYM miejscu).

30 listopada rząd, obwieszczeniem ministra zdrowia, zdecydował, że zakazuje leczenia pacjentów z Covid-19 amantadyną. Zaczął regulować sprzedaż leku Viregyt K – zawierającego chlorowodorek amantadyny, o konkretnym kodzie EAN – w aptekach, jednocześnie oficjalnie nie dopuszczając go do podawania pacjentom z chorobami innymi niż Parkinson i dyskineza u dorosłych.

Tłumaczono to m.in. brakiem badań potwierdzających skuteczność amantadyny w starciu z wirusem. Rząd takich badań nie zlecił. Polecił jedynie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, żeby dokonała przeglądu światowej literatury w tej kwestii. Ale takiej literatury nie znaleziono.

– Są raptem trzy pozycje badań naukowych, które prezentują bardzo niepełne dowody, populacja nigdy nie była kompleksowo objęta badaniem – mówił minister Niedzielski.

Wydano więc rekomendację o niestosowaniu leku.

Minister wyleczył się amantadyną

13 grudnia o amantadynie zrobiło się jeszcze głośniej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marcin Warchoł, oświadczył na Twitterze, że wyzdrowiał z COVID-19 dzięki amantadynie.

„Amantadyna działa na COVID! Jestem przykładem. Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, wg lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, wiec wziąłem amantadynę – piorunujący efekt! Zadziałało! Będę domagał się od ministerstwa zdrowia, by zajął się tym lekiem” – napisał Warchoł.

Amantadyna działa na COVID! Jestem przykładem.Najpierw syn, potem żona, w końcu ja:wysoka gorączka,ogromny ból, silny kaszel,wg.lekarza tak 7 dni,a potem apogeum, wiec wziąłem amantadyne-piorunujący efekt! Zadziałało! Będę domagał się od @MZ_GOV_PL, by zajął się tym lekiem — Marcin Warchoł (@marcinwarchol) December 13, 2020

Dwa dni później minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej poinformował, że zlecił Agencji Badań Medycznych rozpoczęcie badań klinicznych dotyczących zastosowania amantadyny w leczeniu Covid-19.

Pierwsza publikacja o amantadynie na świecie – zasługa Polaków

W międzyczasie badania takie przeprowadzili naukowcy z Cambridge. Zrobili to po tym, gdy polscy naukowcy – prof. Konrad Rejdak oraz prof. Paweł Grieb z PAN – opisali w artykule naukowym możliwe działanie ochronne amantadyny przeciwko COVID-19. Była to pierwsza publikacja kliniczna na świecie.

Artykuł ten pojawił się wiosną br. Wtedy polski rząd nie zdecydował się przeprowadzić badań.

Zrobili to eksperci z Uniwersytetu w Cambridge i doszli do podobnych wniosków, co polscy lekarze.

„Żaden z pacjentów otrzymujących amantadynę w leczeniu, nie miał poważnych powikłań COVID-19. Nasza analiza jest zgodna z hipotezą, że amantadyna może działać ochronnie (…) hamując replikację wirusa. Należy przeprowadzić dalsze badania kliniczne, aby potwierdzić terapeutyczną użyteczność amantadyny w leczeniu COVID-19” – stwierdzili naukowcy z Cambridge.

Rząd dopuszcza amantadynę

„Minister Zdrowia informuje, że zostały wydane zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu Viregyt-K, na podstawie których wprowadzany jest do obrotu produkt w opakowaniach przeznaczonych na inne rynki” – oto fragment komunikatu ministerstwa zdrowia. Cały komunikat dostępny TUTAJ.

Przychodnia Lekarska Optima w Przemyślu, której przewodzi dr Bodnar, komunikuje: „Według informacji, jakie do nas docierają, chlorowodorek amantadyny ponownie pojawi się w aptekach już 21.12.2020!”.

Potwierdził to także wiceminister Marcin Warchoł. Jednocześnie prace Agencji Badań Medycznych wciąż trwają.

Amantadyna od jutra wraca do aptek https://t.co/BEwnRhLYJH — Marcin Warchoł (@marcinwarchol) December 20, 2020

Łukasz Waligórski, redaktor naczelny portalu mgr.farm wskazuje natomiast, że nawet „jeśli jakaś partia została wprowadzona w ramach importu, nie będzie na tyle duża, by pojawiły się we wszystkich aptekach”.

I dodaje, że inny preparat amantadyny – Amantix – był przez cały czas dostępny na rynku.