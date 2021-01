Nie wytrzymał lockdownu i powiesił się we własnej restauracji. Rodzina i pracownicy wspominają Jarosława Gasika

56-letni Jarosław Gasik był cenionym w regionie restauratorem. Przez wiele lat prowadził we Wrześni lokale, sale bankietowe, a kilka lat temu kupił zabytkowy pałac, który zaaranżował na hotel i restaurację. Gdy szykował się do jego otwarcia, nadszedł lockdown, którego przedsiębiorca nie wytrzymał. W grudniu popełnił samobójstwo – powiesił się we własnej, zamkniętej restauracji. Do sprawy wraca program „Uwaga!” TVN.

Gasik zatrudniał – przy różnych przedsięwzięciach – w sumie 80 osób.

W reportażu „Uwagi!” pt. „Samobójstwo restauratora. Przerosły go obciążenia związane z lockdownem?” głos zabierają rodzina, znajomi i pracownicy nieżyjącego już 56-latka.

– To był człowiek o wielkim sercu. Zawsze mogliśmy na niego liczyć. Dbał o pracowników i dbał o lokal, o wszystko. Nigdy nie baliśmy się, że nie zapłaci – podkreśla Maciej Wichłacz, jeden z pracowników restauracji.

Dodaje, że nic nie wskazywało, aby Gasik miał targnąć się na życie. Tuż przed samobójstwem wypłacił pracownikom zaległe pensje.

Tarcza antykryzysowa to kropla w morzu potrzeb

Gdy nadszedł pierwszy, wiosenny lockdown, wszystkie plany wzięły w łeb. Jego liczne biznesy zostały z dnia na dzień, decyzją odgórną, zamknięte lub znacznie ograniczono ich działalność. Zostały brutalnie odcięte od źródła dochodów.

Zięć Gasika, Jakub Tokarski wyjaśnia, że firma załapała się na tzw. tarczę antykryzysową, ale rządowa pomoc była jedynie „kroplą w morzu potrzeb”.

– Były kredyty, koszty pracowników. Zanim wszystko zostało zrestrukturyzowane, to tych pieniędzy już nie było. Do tego trzeba opłacać media. Jest ogrom opłat, z którymi trzeba się borykać. Pomoc rządowa to był chwilowy plaster, a nie rozwiązanie problemu – wyjaśnia.

U progu realizacji wielkiego marzenia

Gasik był u progu realizacji wielkiego marzenia. Kupił zrujnowany pałac, wyremontował go i zaaranżował na restaurację oraz hotel. Zaciągnął wielomilionowe zobowiązania. Remont – z przerwami – trwał sześć lat.

Pałac w październiku odwiedził znany krytyk kulinarny Robert Makłowicz.

– Mieli już gotową restaurację, która była fantastyczna. Gotował tam, choć Września to nie jest duże miasto, bardzo wybitny chef. Restauracja była wypieszczona. Kończyli wtedy hotel. Wielkim nakładem środków, ale i z wielkim smakiem, wielką pieczołowitością. Mieli rezerwacje na dwa lata z góry. Uroczy, mili ludzie z wizją. Gdybym miał to najkrócej określić, to powiedziałbym, że to lokalni patrioci – wspomina Makłowicz.

Otwarcia pałacu Gasik nie doczekał, bo w wyniku wprowadzonego lockdownu uniemożliwiono mu działalność.

Zwolnienia, wierzyciele

Problemy, wywołane lockdownem i coraz większymi obciążeniami, narastały. Musiał zwolnić część pracowników, odzywali się wierzyciele.

– W większości to miejscowi ludzie. Ale dla niego termin to był termin. Cały czas powtarzał: „Jak ja spojrzę ludziom w oczy? Jak w ogóle będę z nimi rozmawiał? Jak ich minę na ulicy?”. To go cały czas przytłaczało – wspomina zięć.

– Nasze życie biznesowe polegało na dążeniu do celu. Zawsze wyznaczał sobie cel – chciał budować jedno, drugie, trzecie. Mówiłam mu: „Jarku, już dosyć. Teraz czas dla siebie”. Ten pałac, który tworzyliśmy, to była nasza wisienka na torcie, nasze ostatnie dziecko, które stworzył, które stworzyliśmy razem – opowiada żona Bernadetta.

„Chcielibyśmy kontynuować dzieło ojca”

– Szef zawsze miał dużo na głowie. Zawsze robił wiele rzeczy na raz, wielotorowo. To nie do końca jest tak, że przerosło go to, co miał na głowie. Przerosła go odpowiedzialność. Zawsze czuł się odpowiedzialny za lokal, pracowników. Zawsze był zwrócony w stronę pracownika – wspomina była pracownica Marzena Konieczna.

– Chcielibyśmy kontynuować dzieło ojca. Zrobimy wszystko, żeby o to walczyć. To zbyt wiele, żeby to ot tak oddać. Zrobimy wszystko, ale jest to tak wielkie przedsięwzięcie, że bez środków pomocowych czy powrotu do normalności nie jesteśmy w stanie tego zrobić – podsumowuje David Topolski, drugi zięć zmarłego Jarosława Gasika.

Źródło: „Uwaga!” TVN