Strach na Podlasiu. Wilk zagryzł psa i dosłownie WYRYWAŁ go zębami z łańcucha [VIDEO]

„Wilki coraz częściej pojawiają się na ulicach Białowieży. Mieszkańcy twierdzą, że można zauważyć je w ciągu dnia nawet w centrum miasteczka” – informuje TVN24. Mieszkańcy zamieszczają w sieci nagrania – niektóre są bardzo drastyczne.

Wilki nie boją się ludzi, wchodzą na posesję i atakują zwierzęta.

Wiele już zostało zagryzionych, a w Internecie pojawiają coraz drastyczniejsze zdjęcia i nagrania: wilk niosący w pysku głowę psa, wilk z truchłem innego domowego zwierzęcia… Mieszkańcy nie wiedzą co robić.

W sieci pojawiło się kolejne przerażające nagranie. Widać na nim jak wilk podchodzi do uwiązanego na łańcuchu psa. Zwierzę domowe nie ma szans z tak groźnym drapieżnikiem.

Wilk najpierw zagryza psa, a później dosłownie zrywa go z łańcucha. To pokazuje jak silny jest zacisk szczęk takiej dzikiej bestii.

Rozmówcy TVN24 twierdzą, że ktoś z jakiejś okolicznej wsi wychował wilcze szczenię i porzucił je w puszczy. To ten wilk teraz miałby nie bać się ludzi i głodny polować na dość łatwe w schwytaniu ofiary – zwierzęta domowe.

Wójt prosi o zgodę na odstraszenie drapieżników, a w ostateczności odstrzał najbardziej agresywnego z nich, jednak na drodze staje mu biurokracja.

– Z uwagi na niekompletność wniosku o odstępstwo od zakazów w stosunku do wilków (o umyślne płoszenie lub odłów) wezwaliśmy wójta do uzupełnienia braków. W przypadku, gdy zagrożenie jest realne oraz gdy spełnione są wszystkie przesłanki, nie ma przeciwwskazań do wydania takiego zezwolenia – mówi Elwira Choińska, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. – Natomiast jeśli chodzi o wniosek o odstrzał jednego osobnika, który zdaniem wójta i mieszkańców jest najbardziej agresywny, to został przesłany przez wójta do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jak długo mieszkańcy Białowieży będą żyć w strachu? Rzeczone wideo w linku poniżej (ostrzegamy, że jest drastyczne):

Pies, w dodatku na łańcuchu, ma bardzo małe szanse w konfrontacji z wilkiem.

Jedynie szczelne ogrodzenie…

Njektórzy ludzie twierdzą, że kolorowe lampki świecone przy obejściu im pomogły w odstraszaniu od posesji https://t.co/orcJLD7Amu — EwaL🇵🇱 (@EwaLTylkoPytam) January 19, 2021

Źródło: TVN24