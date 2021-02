To przez nią Tomasz Komenda spędził 18 lat w więzieniu. „Ja tylko rozpoznałam go na portrecie pamięciowym”

Polski system sądowniczy działa tak, że czasem wystarczą zeznania jednego świadka, by skazać kogoś na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Przez słowa jednej kobiety Tomasz Komenda spędził niesłusznie w więzieniu 18 lat.

W poniedziałek, 8 lutego, Tomasz Komenda otrzymał 12 milionów odszkodowania za 18 lat, które niesłusznie spędził w więzieniu. To prawdopodobnie już koniec głośnej sprawy, którą lata temu żyła Polska, a która kilka lat temu powróciła za sprawą wyroku uniewinniającego.

Przypomnijmy, że Komenda został skazany za gwałt oraz morderstwo 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej, czego miał dopuścić się w noc Sylwestrową z 1996 na 1997 rok. Mężczyźnie alibi dawało kilkanaście osób, jednak sąd dał wiarę jednej kobiecie – Dorocie, skonfliktowanej z babcią Komendy.

– Powiedziała mi wtedy, że jeszcze ją popamiętam i że będę przez nią płakała. Gdy usłyszałam w sądzie, że będą odczytane zeznania jakiejś Doroty, to – chociaż zmieniła nazwisko – wiedziałam, że to ona – wspominała Teresa Klemańska (babcia Komendy – red.).

Dorota spotkała się ze znajomymi podczas domówki, na której był obecny także jeden z policjantów prowadzących tę sprawę. Kobieta luźno wspomniała o tym, że rozpoznała mężczyznę z portretu pamięciowego, który zobaczyła w programie „Magazyn kryminalny 997”.

Kulisy tej sprawy kobieta zdradziła po latach w programie „Superwizjer”. Jak podkreśliła wskazała na portrecie pamięciowym trzy osoby, oprócz Komendy mieli to być jego ojciec oraz brat 23-latka.

Na zeznaniach kobiety, które potraktowano jako pewnik, oparto wyrok. Kobieta jednak nie zgadza się z takim przedstawieniem sprawy i oskarżaniem jej o „niesłuszne skazanie” Komendy.

– Ja tylko rozpoznałam go na portrecie pamięciowym, ale na portretach rozpoznałam też jego ojczyma i brata. Od początku uważałam, że jeżeli Tomek mógłby to zrobić, to tylko w ich towarzystwie. Był od nich bardzo zależny, sam na pewno nie zdecydowałby się na coś takiego – mówiła.

Jak po latach poinformowała „Gazeta Wyborcza” badanie wariografem wykazało, że kobieta w czasie śledztwa kłamała. Nie był to zresztą pierwszy przypadek, bo kobieta już wcześniej miała epizody związane ze składaniem fałszywych zeznań, co jednak nie stanowiło dla sądu przeszkody.

– Policja mnie szantażowała i straszyła. Po tym, jak rozpoznałam Tomasza, [policjant] przychodził do mnie codziennie. Czułam się zastraszana. Był wielki, groźny, bałam się go. Gdy nie chciałam zeznawać, groził, że sama skończę w więzieniu – tłumaczyła się Dorota.

Jak dodawała „mówił, że mogą mnie oskarżyć o chronienie mordercy. Byłam już wykończona nerwowo i dlatego w końcu się zgodziłam”. W 2018 roku kobieta została oskarżona, jako jedna z kilku osób, za fałszywe oskarżenia pod adresem Komendy.

Końca sprawy i wyroku nie doczekała, niedługo potem trafiła do wrocławskiego szpitala, gdzie zmarła, a jako przyczynę śmierci wskazano niewydolność krążeniowo-oddechową.

– Powiedziałem wcześniej, że Dorota P. usiądzie na ławie oskarżonych. No, niestety, nie usiądzie. To jest największa bolączka z tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że tam na górze tłumaczy się teraz z całej sytuacji – komentował Tomasz Komenda.

