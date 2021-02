W odmętach lewackiego obłąkania. Będą zwalczać rasizm i supremację białych w… matematyce

Departament Edukacji stanu Oregon przygotował dokument z wytycznymi jak zlikwidować rasizm w matematyce i w nauczaniu jej. Chodzi też o to, by matematyka nie była wykorzystywana do „utrwalania imperialistycznego i kapitalistycznego świata”.

Departament Edukacji (odpowiednik polskiego ministerstwa) w Oregon przygotował liczący 82 strony dokument z wytycznymi o promowaniu równości rasowej w matematyce.

W postaci podręcznika zatytułowanego „„Droga do równej edukacji matematycznej: Demontaż rasizmu w nauczaniu matematyki” przekazano go wszystkim nauczycielom stanie do zastosowania.

W jednym z rozdziałów omówiono m.in wymóg przedstawiania przez uczniów nauczycielom prac domowych. Uznano to za przejaw „białej supremacji.” „Kultura białej supremacji pojawia się na lekcjach matematyki, kiedy uczniowie muszą pokazać swoją pracę” – napisano w podręczniku.

„Gdy nauczyciele matematyki proszą uczniów, aby pokazali pracę, to bardziej dowiadują się co myślą uczniowie, To oznacza koncentrowanie się na tym co nauczyciele rozumieją, a nie na uczeniu. To pomoc dla nauczycieli, którzy chcą zrozumieć, o czym myślą uczniowie, a mniej narzędzie dla uczniów w przyswajaniu nauki. Zatem wymaganie od uczniów, aby pokazali swoją pracę, wzmacnia kult słowa pisanego, a także paternalizm”.

Zamiast tego lewaccy edukatorzy chcą, by proponować uczniom zabawy w mediach społecznościowych. „Poproś uczniów, aby utworzyli filmy na TikTok, nieme filmy, lub kreskówki o matematycznych pojęciach lub procedurach” – namawia podręcznik.

Inne pomysły przewidują poproszenie uczniów, aby pokazali swoje umiejętności matematyczne za pomocą obrazków, lub symboli. By pokazać czego się uczniowie nauczyli mogą oni sami sobie nawzajem tłumaczyć i rozwiązywać zagadnienia matematyczne.

Podręcznik wymienia również dodatkowe „toksyczne cechy kultury białej supremacji” w matematyce. Należy do nich także „skupianie się na uzyskaniu właściwej” odpowiedzi”. Chodzi o to, że uczniowie mają koncentrować się bardziej na pokazywaniu swego dojścia do odpowiedzi niż tego, by była ona prawidłowa.

Przejawem kultury supremacji białych jest tez chęć nauczenia jak najwięcej. Nauczyciel, który to robi nie bierze pod uwagę tego, że w różnych kulturach naucza się matematyki w różny sposób i ma też ona rożne zastosowania. Ważniejsze jest budowanie relacji niż sama wiedza, której zdobywanie nie może być traktowane tak jak „gromadzenie pieniędzy w banku”.

Rezygnacja z pokazywania pracy domowej, a także udzielania prawidłowych wypowiedzi pozwala tez obniżyć lub nawet znieść wymogi dotyczące znajomości matematyki. Te bowiem mogą być różne w różnych kulturach. W podręczniku zapowiada się więc wprowadzenie dla nauczycieli etnomatematyki, która ma im pokazać jak w różnych kulturach uczy się matematyki i jakie ma ona zastosowania.

I to nauczyciele powinni wziąć pod uwagę pracując z uczniami z mniejszości murzyńskiej, latynoskiej, czy jakiejkolwiek innej.

Posługiwanie się też symbolami obrazkami, kolorami, pozwala też na uniknięcie dyskryminowania uczniów, którzy na co dzień posługują się innym jeżykiem niż angielski.

Sami nauczyciele tez powinni przestudiować to w jaki sposób nauczyli się matematyki. A mianowicie nauczyli się jej w rasistowskim systemie białej supremacji, więc teraz nauczając matematyki mogą sami nieświadomie przekazywać i utrwalać ten model.

Taki bełkot rozpisany jest na 82 stronach z podziałem na miesiące i zadania jakie powinni wykonać sami nauczyciele. Zadania nie dotyczą matematyki ale np. tego , ile razy angażowali się w dyskusje o rasizmie, czy wspólnie z uczniami podejmowali jakieś prace z tym związane etc.