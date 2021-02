Grzegorz Braun OSTRO! „60 tysięcy ludzi nie zabił koronawirus. Zabił Morawiecki, Niedzielski, Szumowski” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun był gościem regionalnej, radomskiej rozgłośni radiowej, radio Rekord. Tam mówił między innymi o działaniach obecnej władzy, które doprowadziły do śmierci dziesiątek tysięcy Polaków.

Poseł Grzegorz Braun w radio Rekord przypomniał, iż w zeszłym roku w Polsce zmarło kilkadziesiąt tysięcy osób więcej niż w 2019 roku. Działania rządu PiS nazwał bezprawiem, a Morawieckiego, Niedzielskiego i Szumowskiego wprost oskarżył o doprowadzenie do śmierci Polaków.

Polacy masowo umierają

– Władza szuka żyrantów, władza szuka jeleni, którzy wystąpią w charakterze współodpowiedzialnych za cały ten projekt, z którego moglibyśmy się śmiać, bo to jest oczywiście wszystko kłamstwo i manipulacja, ale śmiech zamiera na ustach dlatego, że jest to również przestępstwo na masową skalę – mówił Grzegorz Braun.

– To jest zbrodnia, działanie na szkodę Polaków, dybanie na ich zdrowie, życie i – uwaga – mienie, majętność. Polska jest zagrożona, Polacy giną – kontynuował poseł Konfederacji.

– To wcale nie jest przesadne stwierdzenie, nie na skutek jakiejś pandemii w takim stopniu, w jakim na skutek tego, co rząd robi, pod pretekstem walki z pandemią. I to są twarde fakty – dodawał.

„Zabił Morawiecki, Niedzielski, Szumowski”

– W ubiegłym roku ludzie niezdiagnozowani na wiosnę, nie leczeni latem, zaczęli umierać jesienią i zimą. I to nie z powodu jakiegoś wrażego wirusa, tylko, i to jest liczba twarda, 60 tysięcy zgonów extra, dodatkowo, ponad przeciętną, ponad średnią statystyczną, którą można ustalić w badaniach lat poprzednich – wskazywał polityk.

– 60 tysięcy ludzi, których zabił nie wirus SARS-COV-2, tylko zabił Morawiecki, zabił Niedzielski, zabił Szumowski – wyliczał Braun, jednak w tym momencie wszedł mu w słowo redaktor, który zapytał czy po takich słowach poseł nie boi się o to, że będzie miał proces.

Bezprawne działania władzy

– Panie redaktorze, to by było nawet pół biedy, gdybyśmy mogli być uczestnikami, czy Państwo świadkami, jakichś procesów. Łajdactwo w postępowaniu władzy między innymi na tym polega, że oni unikają wprowadzania spraw na płaszczyznę prawno-ustrojową – podkreślił poseł.

– Oni straszą na konferencjach prasowych, oni wydają bezprawne, nielegalne zarządzenia i inne świstki, które nie mają pozorów nawet legalności, ponieważ takie jest prawo. Nie można redukować a tym bardziej znosić praw konstytucyjnych, gwarantowanych ustawowo, aktami prawnymi niższego rzędu – dodał.

– A prawnie to jest wszystko kryminał. Rząd nie ma prawa niczego ani otwierać, ani zamykać i to trzeba powiedzieć wyraźnie: To jest wszystko łajdactwo, bezprawie i kryminał – podsumował Braun.