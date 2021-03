Konfederacja: Morawiecki, Horban i Niedzielski za kratkami. „Jesteśmy gotowi zamknąć rząd!”

Minister Adam Niedzielski, prof. Andrzej Horban i premier Mateusz Morawiecki znaleźli się „za kratkami” na grafice Konfederacji. – Skoro oni są gotowi zamknąć wszystko, my jesteśmy gotowi zamknąć rząd! – czytamy na Facebooku partii.

Od najbliższej soboty, 20 marca, powraca ogólnokrajowy, nielegalny lockdown. Rząd zdaje się walczyć z wrażym wirusem z Chin do ostatniego działającego przedsiębiorcy.

Lockdowny nie działają

– To nie jest rząd. To jest jakaś banda szkodników, która od roku, z pełną premedytacją i całkowicie bezprawnie, dewastuje nasze życie społeczno-gospodarcze – przekonuje Konfederacja.

– Regionalne lockdowny nie przyniosły efektów, więc… rządzący postanowili wprowadzić ogólnopolski lockdown. To jest jakiś dramat, to jest brak jakiejkolwiek logiki, to jest jakiś covidowy amok w jaki wpadła ta władza – dodano.

Przypomnijmy, że do tej pory obowiązywały lockdowny lokalne, z których pierwszy został wprowadzony w województwie warmińsko-mazurskim. W momencie jego wprowadzania liczba zakażeń wynosiła średnio 45 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, a dziś to już 62,6.

Upadek gospodarki

Po roku i porównaniu sytuacji z różnych państw widzimy jasno, że lockdowny nie działają. Przynoszą za to inne opłakane skutki, w postaci wzrostu osób z zaburzeniami psychicznymi, nadmiarowych zgonów, a przede wszystkim zdemolowania gospodarki.

– Tysiące przedsiębiorców zbankrutowało, inni desperacko walczą o przetrwanie. Tysiące pracowników albo straciło zatrudnienie, albo obniżono im pensje. Wiele branż niszczonych jest bezprawnymi obostrzeniami, gastronomia, czy fitness nielegalnie zamknięte są już od blisko 5 miesięcy! – przypomina Konfederacja.

Wielu przedsiębiorców próbowało działać i legalnie otwierać swe biznesy, na tych jednak władza wysyłała policje, której „akcje” i wyczyny można było obserwować m.in. w lokalach „PiwPaw” czy „Qlturalni Qlinarni” w Legionowie.

Deficyt i nadmiarowe zgony

– Deficyt budżetowy mamy największy w historii, spadek PKB jest największy od 1991 roku. To wszystko to jest ZBRODNIA popełniana na gospodarce! Ale przecież nie tylko na gospodarce… – kontynuuje Konfederacja.

– Mamy największą liczbę zgonów od czasów II wojny światowej, w liczbie zgonów nadmiarowych jesteśmy liderem w Europie. Ci ludzie już mają krew na rękach, a mimo to dalej idą w zaparte. Ich chora polityka doprowadziła do śmierci dziesiątków tysięcy ludzi, a niedawna decyzja ministra zdrowia, by wstrzymać planowe zabiegi („bo Covid”) to skazywanie kolejnych ludzi na cierpienie i śmierć – czytamy.

Przypomnijmy, że w sumie w Polsce w 2020 roku zmarło „nadmiarowo” kilkadziesiąt tysięcy osób, u których nie wykryto COVID-19.

Otworzyć gospodarkę

Konfederacja wprost wskazuje, że lockdown nie działa, natomiast zabija ochronę zdrowia, gospodarkę, edukację i wiele innych dziedzin życia. – A wiecie co jest najgorsze? Że to nie koniec! Minister Niedzielski podkreślił, że jeśli sytuacja się nie poprawi „będziemy zamykać wszystko”. Skoro oni są gotowi zamknąć wszystko, my jesteśmy gotowi zamknąć rząd! – dodano.

– Nie mamy już nic do stracenia, nie mamy już na co czekać! Jeśli nie otworzymy gospodarki SAMI, to rząd PiS wraz z „totalną opozycją” na pewno tego nie zrobi! – podkreślono.