Angela Merkel przeprasza i wycofuje się z najtwardszego lockdownu. „Proszę wszystkich o wybaczenie”

Po zmasowanej krytyce Angela Merkel podjęła decyzję o niewprowadzaniu twardego lockdownu w czasie Świąt Wielkanocnych. – Żałuję tego i proszę wszystkich obywateli o wybaczenie – oświadczyła kanclerz Niemiec.

Wielkanocny lockdown, nazwany „odpoczynkiem wielkanocnym”, został ogłoszony w poniedziałek 22 marca. Do obowiązujących od miesięcy obostrzeń miały zostać dołożone nowe.

Przez pięć dni w okresie świąt miał obowiązywać najtwardszy, dotychczas niespotykany lockdown. Zostałoby zamknięte praktycznie wszystko, a handel detaliczny miał być dozwolony jedynie w Wielką Sobotę.

Decyzja ta spotkała się w Niemczech ze zmasowaną krytyką. Skłoniło to Merkel do zwołania pilnego szczytu w środę.

Jak podaje „Bild”, już na początku spotkania Merkel oświadczyła: – Biorę za to pełną odpowiedzialność – to był mój błąd!

I z pomysłu dociśnięcia śruby się wycofała. Potem zorganizowała krótką konferencję prasową, na której przeczytała oświadczenie.

Przeprosiła obywateli, a także wskazała, że planowanego lockdownu nie da się zrealizować przede wszystkim pod względem prawnym.

„Pomysł zamknięcia kraju na Wielkanoc miał najlepsze intencje, ponieważ musimy zrobić wszystko, aby spowolnić i odwrócić trzecią falę pandemii. Niemniej pomysł tzw. ‚odpoczynku wielkanocnego’ był błędem. W tak krótkim czasie nie dało się go wdrożyć dostatecznie dobrze, także pod względem prawnym. Pozostawało zbyt wiele wątpliwości, których nie zdążylibyśmy rozwiązać. Jeśli kiedykolwiek wrócimy do tego pomysłu i uda nam się to wdrożyć, to w taki sposób, aby koszty i korzyści były w rozsądnym stosunku” – oświadczyła Merkel.

„Ten błąd jest wyłącznie moją winą, ponieważ ostatecznie to ja ponoszę odpowiedzialność za wszystko. W tym momencie ważne jest, abym przyznała: błąd należy nazwać błędem i przede wszystkim naprawić go najszybciej, jak to możliwe” – kontynuowała.

„Zdaję sobie sprawę, że to zamieszanie wywoła dodatkową niepewność. Bardzo tego żałuję i proszę wszystkich obywateli o wybaczenie” – podkreśliła kanclerz Niemiec.

Jednocześnie wszystkie obowiązujące obostrzenia w Niemczech zostają podtrzymane co najmniej do 12 kwietnia.

Źródło: spiegel.de/NCzas.com