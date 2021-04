Kolejne szalone osiągnięcia postępu. Wykryto systemowy rasizm w pływaniu

Lewaccy obłąkańcy walczą z kolejnym problemem – rasizmem w pływaniu. Murzyni mają cierpieć na inny rodzaj akwafobii niż biali i nie chcą pływać z powodu systemowego rasizmu.

Lewicowy dziennik brytyjski „Guardian” opisuje z zachwytem nowe odkrycie wśród wojowników równości rasowej i wszelakiej. Odkryli oni rasizm wodny i zamierzają z nim walczyć.

Czarnoskóry Filmowiec Ed Accura nauczył się pływać dopiero gdy miał 53 lata. Zrobił to z obawy, że jak jego córka wpadnie do Tamizy, a sama tez pływać nie umie, to nie będzie potrafił jej uratować.

Jak wyjaśnił cierpi on na specyficzny murzyński rodzaj akwafobii – wstrętu do wody. Biali takiego nie mają. Na tę swoja paranoje znalazł nowe określenie: bl-akwafobia, przy czym litery „bl” oznaczają black – czarny.

– W przypadku białych ludzi ma to (akwafobia – przyp. red.) zwykle związek z czymś, co się wydarzyło -„Wpadłem do wody, był wypadek ”, coś w tym rodzaju. Ale jest wielu czarnych ludzi, łącznie ze mną, którzy mają akwafobię i nawet o tym nie wiedzą – tłumaczy w rozmowie z „Guardianem”.

Według organizacji Swim England, 95% czarnoskórych dorosłych i 80% czarnoskórych dzieci w Anglii nie pływa, a tylko 2% osób regularnie pływających jest czarnych. Ma to być efekt systemowego wodnego rasizmu. Dlatego Danielle Obe, założyła Black Swimming Association, organizację, która ma walczyć z brakiem różnorodności w pływaniu.

Według niej są kulturowe bariery dla murzynów w pływaniu. To może być przekonanie, że np. włosy afro w tym przeszkadzają, że mają zbyt sucha skórę, że ich kości są za ciężkie. To ma rodzic się, według niej, z instytucjonalnych i systemowych nierówności, które widać w całym biznesie związany z pływaniem.

Jako przykład wskazuje na czepki pływackie, które zostały zaprojektowane przez Speedo 50 lat temu do włosów białych ludzi, ale nie nadają się dla nas, bo nasze włosy rosną sprzecznie z grawitacją (do góry – przyp. red.) – tłumaczy Obe.

– Musimy coś zrobić dla naszej społeczności – mówi działaczka od walki z wodnym rasizmem. – Nie może już być tak, że pływanie nie jest częścią naszej kultury.